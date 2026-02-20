HR-specialist med inriktning chefs- och ledarskapsutveckling
2026-02-20
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du vara med och forma ledarkulturen i en samhällsviktig verksamhet?
Migrationsverket befinner sig i en utvecklingsresa där vi stärker samspelet mellan HR och verksamheten samt investerar i ledarskapet för att möta organisationens behov. Ett närvarande ledarskap är en avgörande förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.
Nu söker vi dig som, tillsammans med oss, vill arbeta såväl operativt som strategiskt med att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap på myndigheten.
Ditt uppdrag
Som HR-specialist inom ledarskapsutveckling bidrar du till att utveckla och stärka ledarskap, medarbetarskap och styrning i Migrationsverket. Ditt arbete syftar till att skapa konkreta förflyttningar i linje med myndighetens strategiska verksamhetsplan och vår chefspolicy.
Du arbetar nära verksamheten och kombinerar analys, utveckling och genomförande. Rollen innebär att du både tar fram långsiktiga strukturer och själv leder och faciliterar utvecklingsinsatser.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva och genomföra behovsanalyser kopplade till chefs- och ledarskapsutveckling
Analysera chefers organisatoriska förutsättningar och identifiera relevanta utvecklingsåtgärder
Planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatser och program på individ-, grupp- och ledningsnivå
Facilitera workshops, handleda grupper och coacha chefer i deras ledarskapsutveckling
Stödja chefer i förändringsarbete och bidra till en hållbar och inkluderande ledarskapskultur
Utveckla strategier, metoder och strukturer som stärker ledarskap på alla nivåer
Ta fram beslutsunderlag, rapporter och presentationer till ledning
Upphandla och avropa externa utbildningstjänster
Skapa och vidareutveckla strukturer för uppföljning av ledarbeteenden
Arbetet sker i nära samverkan med HR-kollegor, chefer och ledningsgrupper i organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledarskapsutvecklare med god analytisk förmåga och stark pedagogisk kompetens. Du har förmåga att växla mellan strategiskt utvecklingsarbete och operativt genomförande. Du skapar förtroende i organisationen och har mod att konstruktivt utmana chefer på olika nivåer. Genom tydlig och empatisk kommunikation bidrar du till psykologisk trygghet i utvecklingssituationer. Du är strukturerad, har god framförhållning i projekt och trivs i samverkan med andra. Du agerar professionellt i alla sammanhang och hanterar komplexa och ibland känsliga frågor med integritet.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom HR, personal, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt fördjupad kunskap om ledarskapsteorier och modeller, exempelvis Transformativt Ledarskap (FRLM), Utvecklande Ledarskap (UL), Situationsanpassat Ledarskap eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av eget ledarskap, exempelvis i en roll som chef eller teamledare
Dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera ledarskapsutvecklingsinsatser, exempelvis program, workshops eller verktyg för kompetensutveckling, genom att analysera ledares förutsättningar och omsätta analys i konkreta åtgärder
Erfarenhet av facilitering, handledning och coachning av chefer och ledningsgrupper
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska- och engelska
Meriterande
Erfarenhet av arbete med ledningsgruppsutveckling
Erfarenhet av utveckling av självledarskap och medarbetarskap
Formell handledarutbildning, exempelvis enligt Försvarshögskolans koncept UL
Formell coachutbildning
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller annan komplex organisation
Akademisk utbildning inom ledarskap- och organisationsutveckling
Vi erbjuder
HR-avdelningen stödjer chefer i deras ledar- och arbetsgivarroll och bidrar till att skapa hållbara arbetssätt och strukturer i organisationen. På enheten för ledarskapsutveckling arbetar vi tillsammans för att stärka ledarskapet på alla nivåer.
• Ett kvalificerat och meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig verksamhet
• Möjlighet att påverka och utveckla ledarskapet i hela myndigheten
• En kompetent och engagerad arbetsgrupp
• Möjlighet till fortsatt professionell utveckling
Anställningsvillkor
Anställningsform: Personbundet vikariat längst till och med 2027-05-31.
Omfattning: Heltid
Placering: Norrköping eller Sundbyberg
Tillträde: Enligt överenskommelse, önskvärt 2026-04-01.
Lön: Individuell lönesättning inom ett lönespann om 50 000-58 000 kr
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 12 mars 2026.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid. Personbundet vikariat längst till och med 2027-05-31. Ersättning
Individuell lönesättning inom ett lönespann om 50 000 - 58 000 kr. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00838". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presidenten Norrköping
Slottsgatan 81-82
602 22 NORRKÖPING Kontakt
Göran Sandström 010-2037269 Jobbnummer
9753900