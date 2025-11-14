HR-Specialist med inriktning arbetsrätt till Academic Work
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en expert inom arbetsrätt för att stötta chefer i komplexa ärenden. Din specialistkunskap driver vår framgång och bygger meningsfulla karriärer!
OM TJÄNSTEN
Som HR-specialist med inriktning mot arbetsrätt är ditt huvuduppdrag att ge kvalificerat stöd för att säkerställa regelefterlevnad och minimera juridiska risker inom vår konsultverksamhet.
Du fungerar som en central expertresurs och en stödjande affärspartner med fullt fokus på arbetsrättsliga frågor som rör våra konsulter. I rollen ingår även att representera Academic Work i mer komplexa ärenden och förhandlingar. Utöver det dagliga stödet ansvarar du för att driva viktiga compliance-projekt och hantera återkommande nyckelprocesser, såsom årliga löneöversyner och lönekartläggningar.
HR-specialistrollen utgör en central del av Business Support-teamet på staben, som har till uppgift att möjliggöra att verksamheten skapar största möjliga värde för både kunder och konsulter. Detta bidrar i sin tur till företagets långsiktiga tillväxt och utveckling.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en kultur som bygger på hög prestation och genuin omtanke. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och forma din egen framgång i en miljö där ambition uppmuntras och där vi ständigt utmanar oss själva för att bli bättre.
Med ett datadrivet arbetssätt bidrar du till vårt uppdrag att förändra liv genom att hjälpa young professionals att starta och bygga meningsfulla karriärer - vilket gör att du blir en del av något större än själva arbetet.
Utöver vår kultur erbjuder vi även attraktiva förmåner, såsom möjlighet till hybridarbete, 30 dagars semester samt förkortad arbetstid under sommaren, generöst friskvårdsbidrag och friskvårdstid samt kollektivavtal med tjänstepension och flexpension. Allt för att skapa balans, trygghet och långsiktig utveckling, både professionellt och personligt.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Rådgivning: Agera som second-line-expert i arbetsrättsliga frågor som rör våra konsulter. Våra Team Managers fungerar som första kontakt för sina team, och du ger kvalificerat stöd i de mer komplexa och utmanande situationerna. Det innefattar att ge daglig, affärsnära rådgivning och stöd till chefer samt att företräda företaget i fackliga förhandlingar, tvister och formella arbetsrättsliga processer.
• Strategisk och operativ compliance: Driva och leda återkommande compliance-initiativ, såsom frågor kopplade till kollektivavtal, arbetsmiljö och de årliga kompensationsprocesserna (t.ex. löneöversyn och lönekartläggning). Du deltar i/leder även utvecklingsprojekt för att säkerställa juridisk samstämmighet i våra system och processer.
• Kompetensutveckling: Stärka den arbetsrättsliga kompetensen bland våra Team Managers genom att utforma och genomföra riktade utbildningar och interna introduktioner.
• Digitalisering och effektivitet: Främja användningen av digitala verktyg och automatisering för att öka effektiviteten och säkerställa efterlevnad av arbetsrätten i hela verksamheten.
VI SÖKER DIG SOM
För att lyckas i den här rollen behöver du trivas med att jobba hands-on, vara mycket strukturerad och affärsinriktad, och ha gedigen erfarenhet av komplex ärendehantering och förhandling inom arbetsrätt.
• Arbetsrättslig expertis och erfarenhet: Du har flera års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med komplexa HR- och anställningsrelaterade frågor. Du besitter goda praktiska kunskaper i svensk arbetsrätt och har erfarenhet av att arbeta med kollektivavtal. Du har även visat förmåga att självständigt hantera komplexa och utmanande arbetsrättsliga ärenden.
• Förhandling och ärendehantering: Dokumenterad erfarenhet av att företräda en arbetsgivare i arbetsrättsliga dialoger och ärenden, inklusive fackliga förhandlingar och tvistelösning.
• Språkkunskaper: Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att professionellt kunna representera företaget i förhandlingar och känsliga dialoger. Du behöver även ha mycket goda kunskaper i engelska, särskilt i skrift, för kommunikation och samarbete.
• Arbetsmetodik: Du arbetar processorienterat och datadrivet, och använder analys och underlag för att säkerställa effektivt compliance-arbete.
Meriterande
• Branscherfarenhet: Erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen, särskilt om du arbetat nära operativa chefer eller hanterat arbetsrättsliga frågor som rör konsulter och kunder. Detta ger värdefull förståelse för vår affärsmodell, tempo och de utmaningar som följer med konsultverksamhet.Dina personliga egenskaper
Du har en stark ansvarskänsla, vilket är avgörande för denna roll. Du tar ägandeskap för ditt arbete, säkerställer korrekthet och regelefterlevnad, och arbetar strukturerat med återkommande processer och komplexa ärenden. Du har det professionella självförtroendet att stå stadigt i förhandlingar och ge tydlig vägledning till chefer, samtidigt som du är stöttande och coachande i ditt sätt att bygga förtroendefulla relationer. Framför allt hanterar du känsliga, komplexa och högprioriterade ärenden med tydlighet, lugn och professionalism.
Övrig information
Start: Så snart som möjligt
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Tjänsten är placerad på vårt kontor i Stockholm, då många av de viktigaste operativa intressenterna och stödfunktionerna finns här, vilket underlättar dagligt samarbete.
Vår rekryteringsprocess
Det första steget i rekryteringsprocessen är två urvalstest, ett personlighetstest och ett problemlösningstest, som vardera tar ca 15 min att slutföra. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Om du går vidare i processen är nästa steg intervjuer med ansvarig rekryterare och rekryterande chef, följt av referenser.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vi kan med stolthet säga att vi är experter på kandidater tidigt i karriären. Med över 25 års erfarenhet inom bemanning och rekrytering, och med över 10 000 lyckade rekryteringar varje år, hjälper våra team arbetsgivare att bli bättre på att attrahera, rekrytera och behålla den bästa talangen. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass med en kultur som präglas av våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9604344