HR-specialist med inriktning arbetsrätt och villkor
2025-11-19
Vi söker dig som HR-specialist med inriktning mot arbetsrättsliga ärenden samt löne-, ersättnings- och arbetstidsfrågor.
Du har antingen arbetat brett eller specialiserat inom HR och har erfarenhet och intresse av arbetsrätt, förhandlings- samt avtalsfrågor. Hos oss får du möjlighet att stödja verksamheten i komplexa arbetsrättsliga frågor och bidra till utveckling av processer.
Du erbjuds
En utvecklande roll med fokus på arbetsrätts- och villkorsfrågor
Möjlighet att bidra strategiskt och driva viktiga HR-processer framåt
Samarbete i ett kompetent team med hög specialistkunskap
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Tjänsten finns inom enheten Arbetsrätt och villkor inom Stab HR som leds av sjukhusets förhandlingschef. Enheten stöttar sjukhusets chefer i linjeverksamhet och staber samt HR internt med stöd i arbetsrättsliga frågor, löneöversynsarbete, ersättnings- och villkorsfrågor samt arbetstids- och schemafrågor kopplade till lag och kollektivavtal, förhandlingsfrågor, facklig samverkan och fackliga relationer samt HR-data och analys. Enheten består av HR-specialister och arbetsrättsjurister med särskilda kunskaper inom området.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att;
Stötta verksamheten i arbetsrättsliga individärenden i samråd med arbetsrättsjuristerna
Tillsammans med förhandlingschef och övriga i teamet ansvara för sjukhusets löneöversyn
Tillsammans med förhandlingschef och övriga i teamet ha en drivande roll i strategiska och taktiska frågor kring ersättningar och arbetstider
Stötta verksamheten i förhandlingsfrågor; rådgivning och tolkning av lag och avtal
Förbereda och genomföra fackliga förhandlingar
Omvärldsbevaka och att hålla organisationen uppdaterad på ny lagstiftning och praxis
Ansvara för och medverka i informations- och utbildningsinsatser i frågor rörande arbetsrätt samt avtals-, förhandlings- och ersättningsfrågor
Medverka i framtagning av policys och riktlinjer samt utveckla effektiva processer
Utreda och analysera data/underlag i relation till t ex schemaläggning, lönestatistik och andra ämnesområden och därigenom skapa goda beslutsunderlag
Vi söker dig som
För att trivas hos oss behöver du vara prestigelös och ha god förmåga till helhetssyn i en dynamisk och snabbt föränderlig miljö.
Du är trygg i din yrkesroll och uppfattas av andra som en relationsbyggare med personlig mognad.
Du är analytisk och van vid att tålmodigt och tydligt, med lösningsfokus, hitta framkomliga vägar.
Du är motiverad och självständig i ditt arbete samt kan ta en aktiv roll för att leda och driva processer framåt.
Det är också av stor vikt att du har personlig integritet och agerar efter sjukhusets värderingar i relation till dina kollegor och organisationen i övrigt.KvalifikationerKvalifikationer
Personalvetare eller motsvarande med gedigen och dokumenterad erfarenhet inom arbetsrätt och fördjupade kunskaper inom och kollektivavtalskunskap
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, antingen brett eller specialiserat, med särskild inriktning mot arbetsrätt, lönebildning och arbetstidsfrågor
Flerårig erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning i individärenden inom linjeorganisation.
God förhandlingsvana och erfarenhet av avtalstolkning och tvistehantering
Erfarenhet av offentlig verksamhet/myndighet, gärna i en komplex och regelstyrd organisation.
Mycket god kommunikativ och pedagogisk förmåga, samt goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet från hälso- och sjukvård
Goda kunskaper i personal- och lönesystem, gärna med Heroma-kompetens
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
