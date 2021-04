HR-specialist med hjärta för det kommunala uppdraget, vikariat - Ale kommun, HR-avdelningen - Administratörsjobb i Ale

Ale kommun, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Ale2021-04-07Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?På HR-avdelningen i Ale får du möjlighet att påverka på riktigt - vi är i en utvecklingsfas och räds inte nya angreppssätt. Vår kollega kommer nu att kompetensutvecklas internt med nya utmaningar och vi söker därför dig som under denna tid vill vara en i vårt team. Teamets uppdrag är att addera värde till kommunens verksamheter och därmed till våra invånare. Ett uppdrag som engagerar oss att ge det lilla extra, varje dag. Här arbetar vi med stolthet, omtanke och lust!HR-avdelningen är centralt organiserad inom sektor kommunstyrelsen. På vår avdelning arbetar HR och lön tillsammans med att utifrån våra professioner bidra till verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Syftet är att skapa goda förutsättningar för våra chefer att effektivt och professionellt utöva tryggt, tydligt och modigt chefs- och ledarskap. Vi servar hela organisationen och för att trivas behöver du vara prestigelös och flexibel samt ha förmågan att ställa om till olika arbetsuppgifter av såväl operativ som strategisk karaktär.2021-04-07Som HR-specialist förväntas du arbeta med ett nära, operativt och coachande chefsstöd. Du deltar vid behov i verksamhetens ledningsgrupp där du deltar aktivt som partner i aktuella HR-frågor för verksamheten.Rollen som HR-specialist hos oss är bred och du förväntas kunna stödja cheferna i frågor som ledarskap, rehabilitering, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsrätt och facklig samverkan och förhandling. Arbetet är varierande och sker självständigt med mycket egenansvar.HR har ett strategiskt centralt uppdrag och vi arbetar aktivt med att utveckla våra övergripande HR-processer inom samtliga HR områden. Tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen arbetar vi för att utveckla vårt professionella omdöme.För att trivas hos oss tror vi att du är en utvecklingsorienterad person med god organisatorisk förmåga. Du är van vid att bedriva ett självständigt arbete samt leda och stödja chefer utifrån gällande lagar och avtal på ett professionellt och värdeskapande sätt.Du har en vilja att utveckla de processer du arbetar med och ser ständigt lärande som en självklarhet. Vidare är du bra på att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer med chefer, fackliga organisationer och medarbetare i verksamheten.Du har en utbildning inom personal- och arbetsvetenskap eller annan motsvarande kandidatexamen, samt pratar och skriver obehindrat på svenska. Du som söker har erfarenhet av brett HR-arbete, gärna från en operativ HR-roll.Det är mycket meriterande att ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom kommunal eller annan offentlig verksamhet.Erfarenhet av effektiviserings- och utvecklingsarbeten ser vi som en tillgång då vi som kommun är mitt i en spännande expansiv fas.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vad kan vi erbjuda?Hos oss kommer du att ingå i en grupp där du ges stor möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av HR-arbetet i Ale kommun. Vi använder varandra som bollplank och ventiler i vardagen och vi har alltid nära till skratt. Humor är en mycket viktig del i vår arbetsglädje. Vad kan vi erbjuda?Hos oss kommer du att ingå i en grupp där du ges stor möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av HR-arbetet i Ale kommun. Vi använder varandra som bollplank och ventiler i vardagen och vi har alltid nära till skratt. Humor är en mycket viktig del i vår arbetsglädje. Som komplement till teamet har vi också ett upparbetat professionellt nätverk med representanter inom HR från andra kommuner och verksamheter.Kom och utvecklas tillsammans med oss!ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. 