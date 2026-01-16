HR-specialist med fokus på rekrytering i Göteborg!
2026-01-16
Vill du arbeta nära chefer och bidra till träffsäkra rekryteringar med hög kvalitet? Nu söker vi en HR-specialist som under en tidsbegränsad period vill förstärka rekryteringsfunktionen och vara ett viktigt stöd i vår kunds pågående rekryteringsarbete.
Om uppdraget
Vi söker nu en HR-specialist till en HR-avdelning hos vår kund i Göteborg. Du kommer att arbeta under kontorstider med utgångspunkten av 08:00-16:30. Arbetet är på 100% och utgår från kundens lokaler. Vi söker en ny kollega till kundens team som kan stötta rekryteringsgruppen under tiden en medarbetare är föräldraledig. Uppdraget är ett vikariat på cirka tre månader med start enligt överenskommelse.
I rollen arbetar du nära verksamhetens chefer och bidrar till att säkerställa professionella och rättssäkra rekryteringsprocesser. Du ger operativt och konsultativt stöd genom hela rekryteringskedjan och är en viktig kvalitetssäkrande funktion i förvaltningens rekryteringsarbete.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du arbetar brett med rekrytering och är ett nära stöd till chefer i både planering och genomförande av rekryteringar. Rollen kräver struktur, samarbetsförmåga och förmåga att hantera flera parallella processer.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Stöd till chefer i hela rekryteringsprocessen
Rekryteringsplanering och behovsanalys
Framtagande och publicering av platsannonser
Hantering av rekryteringsdokumentation
Deltagande i intervjuer och urvalsarbete
Genomförande av referenstagningar
Samverkan med fackliga organisationer vid behov
Arbetet sker i en verksamhet med högt tempo där flera rekryteringar ofta pågår samtidigt.
Dina kvalifikationer
Högskoleexamen med inriktning mot HR-frågor eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant
Tidigare arbetslivserfarenhet inom rekrytering
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Dokumenterad erfarenhet av arbete med rekrytering
Erfarenhet av att ge chefsstöd i rekryteringsfrågor
Tidigare erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och/eller fackliga förhandlingar
För att lyckas i rollen ser vi att du har god analytisk förmåga och kan sätta dig in i komplexa sammanhang. Du arbetar förtroendeingivande, prestigelöst och bygger lätt goda relationer. Struktur och prioriteringsförmåga är avgörande, liksom integritet och professionalitet i HR-rollen.
Organisationen präglas av en värderingsstyrd kultur där jämställdhet, mångfald och respekt är centrala delar. Vi värdesätter ett professionellt arbetssätt, men ser också humor och arbetsglädje som viktiga inslag i vardagen.
Meriterande
Erfarenhet av rekrytering till svårrekryterade roller
Bakgrund inom rekrytering kopplat till fastighets- och/eller byggbranschen
Erfarenhet av kompetensbaserad och normkritisk rekrytering
Vana av att arbeta i händelsestyrda verksamheter
Erfarenhet av att driva flera komplexa rekryteringar parallellt
Varmt välkommen att skicka in dina uppgifter nedan!
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22 januari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
.
