HR-specialist med fokus på rekrytering i Göteborg!

Har du minst 2 års erfarenhet inom HR-området och tidigare arbetat med rekrytering? Är du som person driven och gillar att arbeta självständigt? Då är DU varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om uppdraget
Vi söker nu en HR-specialist till en HR-avdelning hos vår kund i Göteborg. Du kommer att arbeta under kontorstider med utgångspunkten av 08:00-16:30. Arbetet är på 100% och utgår från kundens lokaler helt till en början, för att sedermera i samråd med chef kunna övergå till delvis distansarbete. Uppdraget påbörjas gärna så snart som möjligt, annars enligt överenskommelse fram till och med 30 juni, med eventuell möjlighet till förlängning.
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i en stad där kompetensförsörjning är avgörande för samhällsnyttan. I den här rollen arbetar du operativt med rekrytering till kommunal verksamhet - från första behovsanalys till signering av avtal.
Du stöttar chefer i hela processen och ser till att både kandidater och verksamhet får en professionell och smidig upplevelse. Rollen innebär också ett nära samarbete med övriga inom HR och kommunikation kring employer branding.
Driva och samordna rekryteringsprocesser inom olika delar av stadens verksamhet
Stötta chefer i kravprofilsarbete, urval, intervjuer och anställning
Arbeta aktivt med att attrahera rätt kompetens genom olika kanaler
Säkerställa kvalitet och följsamhet gentemot lagar, riktlinjer och avtal
Dina kvalifikationer
Högskoleexamen med inriktning mot HR-frågor eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant
Tidigare arbetslivserfarenhet inom rekrytering
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av brett HR-arbete
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
God kännedom om lagar, förordningar och avtal på området
Vi lägger stor vikt på de mjuka värden och personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du som person, då uppdraget är kort, är självgående, beskrivs som en DOer och har som vana att driva ditt arbete framåt!
Meriterande
Kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera)
Varmt välkommen att skicka in dina uppgifter nedan!
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 14 oktober.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila, alicia.belila@bemannia.se
.
