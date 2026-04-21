HR-specialist med fokus på arbetsrätt och förhandling
2026-04-21
Hofors är en liten naturskön kommun med stora möjligheter. 35 minuter väster om Gävle och 25 minuter från Falun hittar du Hofors med framgångsrika industrier och serviceföretag i en bra boendemiljö och en väl utbyggd samhällsservice. Här bor du billigt och lever rikt - oavsett om du väljer tätorten Hofors eller det mer lantliga Torsåker. Med stort utbud av idrott, kultur, natur och föreningsliv inpå knuten finns goda förutsättningar för dig och din kompetens att utvecklas. Kommunen har cirka 9350 invånare och ungefär 890 anställda.
Gemensamt arbetar Hofors kommuns medarbetare efter värdegrunden respekt, professionalism och ansvar. Läs mer på www.hofors.se
Om verksamheten
HR är en del av sektorn Verksamhetsstöd, som samlar kommunens gemensamma stödfunktioner inom ekonomi, administration, IT, lönesupport, HR och kommunikation. Vårt uppdrag är att ge ett professionellt stöd till kommunens verksamheter.
HR-teamet består idag av en HR-strateg, en HR-specialist och en kommunikatör. Vi är ett prestigelöst och drivet gäng som stöttar varandra i vardagen. Vår HR-strateg fungerar som teamledare och leder det dagliga operativa arbetet, medan närmaste chef med personalansvar är sektorschefen för Verksamhetsstöd.
Arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss har du ett övergripande och kvalificerat ansvar för kommunens arbetsrättsliga frågor och förhandlingsarbete. Du är arbetsgivarens strategiska kontaktperson inom kollektivavtalsfrågor och fungerar som ett tryggt stöd till chefer och ledning i komplexa personalärenden. I rollen förväntas du agera självständigt, ta stort ansvar och bidra till att utveckla ett professionellt och enhetligt arbetsgivarskap i hela kommunen.
Huvudsakliga ansvarsområden
* Självständigt leda och genomföra fackliga förhandlingar, vilket innebär att du hanterar allt från MBL- och tvisteförhandlingar till komplexa individärenden rörande omplacering eller avslut av anställning.
* Företräda kommunen som arbetsgivare i rollen som vår primära kontaktperson gentemot de fackliga organisationerna. Du ansvarar för den löpande samverkan samt kommunens årliga löneöversyn.
* Agera som kommunens resurs inom arbetsrätt och kollektivavtal. Det innebär att du säkerställer en korrekt och likvärdig tillämpning av lagar och avtal i hela organisationen, samt gör kvalificerade bedömningar och riskanalyser.
* Ge strategisk rådgivning och stöd till chefer och HR-kollegor i känsliga personalärenden, där du fungerar som ett tryggt bollplank i strategiska personalfrågor.
* Bidra till att utveckla våra HR-processer genom att aktivt kvalitetssäkra kommunens riktlinjer, styrdokument och interna arbetssätt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en akademisk examen inom personalvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har omfattande erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och dokumenterad erfarenhet av:
* Självständigt genomförda fackliga förhandlingar
* Hantering av komplexa arbetsrättsliga ärenden
* Tillämpning av kollektivavtal inom offentlig sektor
* Förändringsprocesser såsom omorganisationer eller verksamhetsövergångar
Vi söker dig som har hög integritet och är trygg, stabil och professionell i förhandlings- och konfliktsituationer. Du är relationsskapande och har förmågan att bygga förtroende på alla nivåer i organisationen. Vidare har du modet att ge tydliga råd även i svåra frågor och förmågan att driva dina processer framåt med ett inkluderande och kommunikativt förhållningssätt.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en nyckelroll med stor frihet att påverka ditt arbete. Vi erbjuder oreglerad arbetstid, ett förmånligt flexavtal och goda möjligheter till distansarbete när verksamheten tillåter. Du blir en del av ett stöttande team där vi värnar om varandras kompetens och välmående.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
OBS! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hofors kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.
Hofors kommun ingår i förvaltningsområde för finska och vi ser positivt på om du som söker arbete hos oss är finsktalande.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319663".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hofors kommun
(org.nr 212000-2296)
Granvägen 8 (visa karta
)
813 81 HOFORS Kontakt
Sektorchef
Anita Mikkonen anita.mikkonen@hofors.se 0290 - 77 15 46
