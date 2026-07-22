HR-specialist inom utredningsstöd och arbetsmiljö till Högkvarteret
Försvarsmakten / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-22
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Vill du vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet i en av Sveriges största och mest komplexa myndigheter? Trivs du i en roll där du kombinerar strategiskt arbetsmiljöarbete med operativt HR‐stöd och där ditt arbete gör konkret skillnad för både chefer och medarbetare? Då kan du vara den vi söker.
Om avdelningen
Arbetsmiljöavdelningen, en del av Försvarsstaben vid Högkvarteret i Stockholm, är en avdelning som utger stöd och samordning till Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom arbetsmiljö, rehabilitering och det vi i myndigheten kallar för ovälkommet beteende. Vid avdelningen arbetar strateger, specialister och handläggare och vi arbetar både självständigt och tillsammans i team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-specialist inom utredningsstöd och arbetsmiljö kommer du ge stöd i ärenden kopplade till ovälkommet beteende, där du bidrar till att säkerställa en trygg och rättssäker hantering. Du kommer även arbeta brett inom arbetsmiljöområdet och bidra till att utveckla, samordna och kvalitetssäkra myndighetens arbetsmiljöarbete
Arbetet är varierat och kombinerar analys, utvecklingsarbete, utbildning, rådgivning och administrativt stöd. Du kommer att samarbeta med många funktioner inom myndigheten och får ett stort kontaktnät. Ex, på arbetsuppgifter:
Ge stöd till chefer och lokala utredare vid utredning och uppföljning av ovälkommet beteende (sexuella trakasserier, trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier)
Ge vägledning till personal i förebyggande syfte, inklusive handlingsalternativ och lösningsorienterad rådgivning.
Stödja högre chefer i att strukturera, samordna och utveckla det myndighetsgemensamma utrednings- och arbetsmiljöarbetet
Tillämpa och tolka arbetsmiljölagstiftning, inklusive SAM och OSA
Delta som sakkunnig i partssammansatta grupper och uppdrag
Utveckla metodstöd, styrande dokument och rutiner inom utrednings- och arbetsmiljöområdet
Sammanställa, analysera och utvärdera arbetsmiljödata samt ge rekommendationer till chefer
Omvärldsbevaka och driva utvecklings- och förändringsarbete inom utredning- och arbetsmiljöområdet
Samordna och driva interna och externa nätverk
KRAVPubliceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell och relevant erfarenhet av utredningsarbete kopplat till diskriminerings- och arbetsmiljölagen
God kunskap om diskrimineringslagen
Erfarenhet av både strategiskt och operativt arbetsmiljöarbete i större komplex organisation
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i MS Office 365Dina personliga egenskaper
För att du ska trivas och passa i rollen ser vi att du är en strukturerad person som planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är trygg i din roll och har förmåga att göra väl avvägda bedömningar även i komplexa och utmanande situationer. Vidare är du analytisk och har lätt för att sätta dig in i och värdera information för att komma fram till välgrundade slutsatser. Du trivs med att samarbeta och har lätt för att skapa goda relationer, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbetsklimat. Vi lägger också stor vikt vid att du har hög integritet och agerar professionellt, ansvarsfullt och med gott omdöme i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Utbildning inom arbetsmiljörätt
Utbildning i utredningsmetodik
Erfarenhet av att utveckla rutiner och riktlinjer
Projektledarerfarenhet
Erfarenhet från Försvarsmakten eller annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av att integrera arbetsmiljöarbete i ledningssystem
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är civil och är placerad vid Högkvarteret i Stockholm.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning för sökande som idag inte är anställda inom Försvarsmakten.
Tjänsteresor kan förekomma.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta stf. avdelningschef Daniela Kramer.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2026-08-12. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 31 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10008753