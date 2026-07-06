HR-specialist inom kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-07-06
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Om SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser för djur, människor, ekonomi och livsmedelsförsörjning. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expert- och beredskapsmyndighet som genom diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar till god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. SVA ingår i beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Friska djur – trygga människor.
HR består av HR-chef, HR-administratör, HR-generalist, två HR-specialister och en arbetsmiljöingenjör. Tillsammans utgör vi myndighetens HR-funktion och ger stöd till chefer och medarbetare inom bland annat arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjningsfrågor, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
Vill du bidra till att utveckla vår verksamhet genom strategiskt och verksamhetsnära HR-arbete? Vi söker nu en HR-specialist som vill leda och utveckla frågor inom kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som HR-specialist ansvarar du för att driva och utveckla arbetet inom kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att organisationen har rätt kompetens, idag och i framtiden.
Du har även ett verksamhetsnära HR-stödjande uppdrag gentemot en eller flera avdelningar och fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer i olika HR-frågor. I rollen har du många kontaktytor och samarbetar nära chefer, medarbetare och arbetstagarorganisationer.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
driva och utveckla organisationens arbete med strategisk kompetensförsörjning
genomföra kompetensanalyser och kompetenskartläggningar
arbeta med strategisk personalplanering och successionsplanering
utveckla processer och arbetssätt inom kompetensförsörjningsområdet
ansvara för och utveckla formerna för samverkan tillsammans med arbetstagarorganisationerna
planera, bereda och samordna frågor inom samverkansrådet
arbeta med arbetsrättsliga frågor och ge stöd till hela myndigheten ink. HR-teamet
ge kvalificerat stöd till chefer i HR-relaterade frågor
bidra till utvecklingen av HR-funktionens arbetssätt och processer
stödja organisationen i frågor kopplade till det statliga avtalsområdet
HR-funktionen befinner sig i en utvecklingsfas där det verksamhetsnära HR-stödet successivt utvecklas och stärks, vilket ger dig möjlighet att kombinera ett tydligt specialistansvar med att utveckla framtidens HR-stöd i organisationen. Du kommer att arbeta nära dina kollegor inom HR.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
erfarenhet av strategiskt arbete med kompetensförsörjning
erfarenhet av samverkan med arbetstagarorganisationer
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du en person som tar ansvar för dina frågor och driver arbetet framåt på ett strukturerat sätt. Du har god analytisk förmåga och kan sätta dig in i stora mängder information, identifiera behov och omsätta dem till konkreta förslag och lösningar.
Du samarbetar väl med andra, bygger förtroendefulla relationer och har förmåga att skapa dialog mellan olika intressen och perspektiv. Samtidigt är du trygg i din profession och kan självständigt bereda, driva och följa upp frågor inom ditt ansvarsområde.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från statlig eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete inom statligt avtalsområde
erfarenhet av att utveckla processer, arbetssätt eller styrande HR-strukturer.Anställningsvillkor
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning om 100%. Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Avdelning: Staben HRK
Placeringsort: Uppsala, viss möjlighet till distansarbete finns.
Vi tar endast emot ansökningar här: https://sva.varbi.com/se/what:job/jobID:952546/ Övrig information
SVA är en statlig myndighet, vilket innebär att inkomna handlingar blir allmänna. Sökande med skyddad identitet ska kontakta oss direkt och inte ansöka via Varbi. Tester och arbetsprov kan ingå i rekryteringsprocessen, och bakgrundskontroll kan komma att genomföras. Svenska medborgare som tillsvidareanställs krigsplaceras vid myndigheten. För vissa tjänster krävs säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), och i vissa fall svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA – välkommen med din ansökan!
SVA värnar om en god balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss får du bland annat förmånliga semestervillkor (28–35 dagar), möjlighet till flex, friskvård på arbetstid och tillgång till personalgym. Du kan också engagera dig i våra personalföreningar med fokus på idrott, musik och hundar. Läs mer om våra förmåner här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868), http://www.sva.se
Ulls väg 2B (visa karta
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751 89 UPPSALA Arbetsplats
SVA, Staben HRK, Human Resources (HR) Kontakt
ST ST 018-674000 Jobbnummer
9993230