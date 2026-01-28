HR-specialist inom arbetsrätt inom Norden
Vårt uppdrag:
Placeringsort: Solna
Omfattning: Heltid, tidsbegränsad anställning
Period: 23 februari - 30 september 2026
För kunds räkning söker Avanzera nu en HR-specialist inom arbetsrätt och medarbetarrelationer med nordiskt ansvar. Rollen omfattar Sverige, Norge, Finland och Danmark och passar dig som trivs i gränslandet mellan rådgivning, operativt HR-arbete och fackliga relationer.
Uppdraget är hos ett globalt ledande läkemedelsbolag med stark värdegrund och fokus på kvalitet, etik och utveckling. Här erbjuds en stimulerande arbetsmiljö, möjlighet att arbeta med komplexa och meningsfulla frågor samt goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
Du får en central roll där du stöttar chefer, HR-kollegor och verksamheten i arbetsrättsliga frågor och bidrar till en trygg, professionell och välfungerande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med både medarbetarrelationer (Employee Relations) och fackliga relationer (Labor Relations). Du ansvarar för att hantera personalärenden på ett strukturerat, konsekvent och förtroendeskapande sätt, samtidigt som du bidrar med rådgivning kring policyer, arbetsrätt och lokala regelverk i de nordiska länderna.
Du samarbetar nära verksamheten i Norden men har också många kontaktytor internationellt.
Rollen innebär följande arbetsuppgifter:
Medarbetarrelationer:
• Hantera och utreda personalärenden, exempelvis kopplat till disciplinära åtgärder, policytolkning, prestationsfrågor och konflikthantering
• Säkerställa att ärenden hanteras rättssäkert, konsekvent och i linje med gällande lagstiftning och interna riktlinjer
• Besvara frågor från chefer och medarbetare kring HR-policyer, arbetsrätt, anställningsvillkor och performance - management via ärendehanteringssystem
• Ta ett tydligt ägarskap för dina ärenden och driva dem i mål med hög kvalitet
Fackliga relationer:
• Förbereda, genomföra och administrera samverkan, informationsmöten och förhandlingar
• Vara kontaktperson gentemot fackliga företrädare och andra arbetstagarrepresentanter i Norden
• Bidra med arbetsrättslig kompetens och verksamhetsnära perspektiv i fackliga processer
I rollen ingår även att bygga och utveckla förtroendefulla relationer med chefer, medarbetare, HR-kollegor och fackliga parter. Du deltar i större arbetsrättsliga processer såsom omorganisationer, omstruktureringar, M&A och avyttringar samt medverkar i förbättringsarbete kopplat till HR-processer och arbetssätt. Vid behov deltar du även i projekt och andra förekommande arbetsuppgifterBakgrund
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen inom HR, personalvetenskap och/eller arbetsrätt
• Har minst 2-4 års erfarenhet av arbete med medarbetar- och fackliga relationer i samtliga nordiska länder: Sverige, Norge, Finland och Danmark
• Är van att arbeta i en internationell och komplex organisation
• Har god projektledningsförmåga och är trygg i dialogen med olika intressenter
• Är strukturerad, noggrann och har god förmåga att följa upp och slutföra ärenden
• Har stark analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Arbetar med hög integritet och är trygg i att hantera konfidentiell information
Du är kvalitetsmedveten, professionell och har ett genuint engagemang för både verksamheten och medarbetarna.
För att lyckas i rollen söker vi dig som talar svenska och engelska flytande i tal och skrift. Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
