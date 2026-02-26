HR-specialist, fokus på kompetensfrågor, till Nära vård och Hälsa
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta nära cheferna inom Nära vård och hälsas verksamheter och vara deras självklara HR-stöd i vardagen? Vi söker en HR-specialist med ett tydligt fokus: att stärka cheferna i deras uppdrag genom kvalificerat, verksamhetsnära och proaktivt HR-stöd, samtidigt som du bidrar till en sammanhållen och hållbar kompetensförsörjning.
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025 och har tre centrala roller. Den fungerar dels som beställare av vårdvalsverksamheter inom primärvården, dels som ansvarig för den strategiska utvecklingen av primärvården som nav i hälso- och sjukvårdens omställning mot en god och nära vård. Utöver detta ansvarar förvaltningen även för de anslagsfinansierade vårdverksamheter som ingår i organisationen. Dessa omfattar bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner.
Inom Nära vård och hälsa arbetar idag av omkring 1200 medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som HR-specialist hos oss jobbar du i nära partnerskap till cirka 30 chefer inom ett av förvaltningens verksamhetsområden. Eftersom vi är ett mindre HR-team samarbetar vi mycket, stöttar varandra och tar ett gemensamt ansvar för att erbjuda kvalificerat HR-stöd till cheferna inom hela förvaltningen.
Dina arbetsuppgifter i rollen består främst av att, genom ett konsultativt och coachande arbetssätt, stötta förvaltningens chefer i såväl operativa som strategiska HR-processer. Det innebär bland annat att arbeta med prioriteringar kopplade till uppdrag och förändringsarbete samt att omsätta förvaltningens och verksamhetens mål till konkreta och värdeskapande HR-insatser. Genom löpande dialog, analys och uppföljning bidrar du till att stärka chefernas förmåga att fatta välgrundade beslut och att bedriva ett strukturerat och långsiktigt arbete i sina verksamheter.
Vid sidan av ditt huvudsakliga uppdrag får du i den här tjänsten ett eget ansvarsområde i att hålla ihop och vidareutveckla Nära vård och hälsas samlade kompetensförsörjningsprocess, med en tydlig röd tråd från planering till uppföljning. En del av detta ansvar innefattar att sitta med som vår representant i Region Skånes kompetensförsörjningsnätverk.
Du blir en del av ett engagerat HR-team, som idag består av tre seniora HR-specialister och en HR-chef, där vi tillsammans utvecklar HR-arbetet och skapar bästa möjliga stöd till verksamheten. Vi utgår från Region Skånes kontor på Dockan i Malmö, men eftersom verksamheterna vi stöttar finns i hela Skåne så förekommer resor inom regionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli del av ett engagerat HR-team och som brinner för att skapa struktur samt driva utveckling i ett brett spektrum av olika HR-processer.
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har en bred kompetens inom HR. Du har några års erfarenhet av att stötta chefer såväl operativt som strategiskt i flera HR-processer, exempelvis i roller som HR-partner eller HR-specialist. Med dig har du även en högskole- eller universitetsexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, gärna inom HR. Då rollen har ett utökat ansvar för kompetensförsörjningsfrågor, är det en fördel om du har ett extra intresse för eller viss erfarenhet inom området. Du behöver även ha goda språkkunskaper i svenska samt god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du tar egna initiativ, är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor. Du har förmågan att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och kan hantera ett varierande arbetstempo. Vidare trivs du med att omvandla beslut till konkreta strategier och utföranden samt har en god förmåga att bygga starka relationer både inom din arbetsgrupp och i hela organisationen.
Som person stimuleras du av att arbeta konsultativt och bidrar aktivt till att utveckla och förbättra rutiner och processer tillsammans med kollegor. Du är en naturlig samtals- och samarbetspartner som våra chefer och andra i organisationen gärna vänder sig till. Vi förväntar oss att du delar med dig av din kunskap och att du med din goda samarbetsförmåga skapar en positiv arbetsmiljö. Självklart känner du dig hemma i våra värderingar - välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne.
