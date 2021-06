HR-specialist arbets-rätt/miljö o rehab till Tyresö Kommun - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Administratörsjobb i Tyresö

HR-specialist med inriktning mot arbetsrätt, rehab och arbetsmiljö till Tyresö KommunGillar du att tänka nytt och motiveras av att vara med och utveckla och förbättra?Vem trivs hos oss?Ett av Tyresö kommuns fyra övergripande mål är "Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Detta förutsätter att medarbetarnas potential tas tillvara, att de ges ett stort förtroende och ansvar att påverka och ständigt förbättra hur vi arbetar. Vi behöver också ha engagerade ledare som skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara motiverade, delaktiga och våga tänka nytt.Det är utifrån detta mål och dessa förutsättningar som vi på HR verkar, utvecklar och förbättrar vårt strategiska och operativa HR-stöd. Visst låter det spännande och som ett drömuppdrag för HR? Vi behöver också ha engagerade ledare som skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara motiverade, delaktiga och våga tänka nytt.Det är utifrån detta mål och dessa förutsättningar som vi på HR verkar, utvecklar och förbättrar vårt strategiska och operativa HR-stöd. Visst låter det spännande och som ett drömuppdrag för HR?2021-06-28Som HR-specialist kommer du att arbeta både strategiskt och operativt. Du stödjer organisationens chefer med fokus på arbetsrätt, rehab och arbetsmiljö vilket innebär:Lag- och avtalstolkning till stöd för chefer och kollegor inom HR-avdelningenRådgivning och hantering av individ/personärenden kopplat till huvudsakligen misskötsamhet och rehabiliteringOrganisationsförändringar och därtill kopplade processerSamverkan utifrån vårt samverkansavtal samt förhandling med fackliga organisationerRådgivning och stöd inom arbetsmiljö (SAM) utifrån våra processer och verktygStöd och uppföljning i chefernas arbete med rehabilitering och hälsofrämjande insatserDelaktig i att utveckla vårt stöd till chefer, t ex via utbildningar, information och andra verktygDu kommer att tillhöra HR-avdelningen. Dina närmaste kollegor är fyra HR-specialister som arbetar med arbetsgivarfrågor. Denna grupp arbetsleds av vår förhandlingschef.Vem är du?Du har akademisk utbildning, företrädesvis från personalvetarprogrammet, alternativt annan relevant akademisk utbildning, t ex inom juridik eller beteendevetenskap. Du är en erfaren HR-specialist inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehab. Detta innebär att du är väl förtrogen med de lagar som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Du har självständigt drivit och genomfört processer som rör individärenden och omorganisationer. Vi vill också att du har kunskap om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) samt av att självständigt stödja chefer i rehabiliteringsarbete och genomförande av rehabsamtal. Du trivs med att arbeta utvecklingsinriktat och tar gärna ansvar för större utvecklingsprojekt samt arbetar verksamhetsnära ihop med våra chefer.Var befinner du dig idag och vad tycker du är roligt?Du kanske brinner främst för rehab och arbetsmiljö, men vill gå mer mot arbetsrätt. Du kanske har många års erfarenhet av arbetsrätt och det är den specialist du vill fortsätta vara kommande fem åren. Du kanske vill fördjupa dig i arbetsrätt för att bli ännu bättre på det och sedan kliva in i en bredare roll som tex HR BP eller HR Chef?Det är meriterande om du har erfarenhet av att tolka och tillämpa kommunala kollektivavtal samt av att ha verkat såväl operativt som strategiskt i en större organisation med många yrkesgrupper inom olika avtalsområden.För att trivas hos oss behöver du värdesätta ett nära samarbete med chefer och kollegor. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, och ditt engagemang gör att du får saker gjorda på ett effektivt och genomtänkt sätt.Vad vi gör och villHR-avdelningen inom Tyresö kommun består av två enheter, HR samt Lön och leds av en tf HR-chef och en lönechef. En tf HR-direktör har det övergripande ansvaret för HR-stab.Inom HR arbetar 8 HR-specialister, en HR-administratör, en Förhandlingschef. Avdelningen präglas av en god och hjälpsam kultur där vi utvecklar, förbättrar och gör skillnad tillsammans. Vi stöttar våra ca 140 chefer så att de står väl rustade för nuvarande och framtida utmaningar. För oss är det viktigt att både ha roligt på jobbet och att ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi är just nu inne i en spännande utvecklingsresa både inom kommunen och inom HR där vi fokuserar på måldelning, attraktiv arbetsgivare samt ledar- och medarbetarutveckling!Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökanVi ser fram emot att få din ansökan senast den 13 augusti 2021, men vi kommer att börja kalla till intervjuer löpande och tar därför gärna emot din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek HR. Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökanVi ser fram emot att få din ansökan senast den 13 augusti 2021, men vi kommer att börja kalla till intervjuer löpande och tar därför gärna emot din ansökan så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek HR. För mer information om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Cecilia Hasslev Billing, 073-341 41 98, cecilia.hasslev.billing@jurek.se Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer finner du här: https://www.tyreso.se/4.75e2f4f216c0d3c5cb9bf2aa.html Om Tyresö KommunTyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. I Tyresö kommun är vi ungefär 3000 anställda inom ett hundratal yrkesområden. Vi menar att detta är Sveriges viktigaste jobb. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.