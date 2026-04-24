HR-specialist - inriktning chefsrekrytering, till HR-avdelningen
2026-04-24
Vill du utvecklas inom rekrytering och samtidigt bidra till att en stor och samhällsviktig organisation förses med rätt ledarskap? Nu söker vi en HR-specialist för ett vikariat med huvudsakligt fokus på rekrytering av chefer.
Den centrala HR-avdelningen inom Region Kronoberg ansvarar för att stödja hela organisationen inom samtliga HR-områden. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för våra chefer och kärnverksamheter genom våra områden: arbetsmiljö och hälsa, avtal, lön och system, ledarskap och medarbetarskap samt kompetensförsörjning.
Inom HR-avdelningen, arbetar tolv medarbetare med hela kedjan inom kompetensförsörjning - från strategisk planering till operativ rekrytering.Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team bestående av HR-specialister och HR-strateger som varje dag arbetar för att bidra till Region Kronobergs kompetensförsörjning.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du främst att arbeta med rekrytering av chefer till våra verksamheter. Du stöttar rekryterande chefer genom hela rekryteringsprocessen och säkerställer kvalitet, struktur och goda kandidatupplevelser.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Stöd till rekryterande chef genom hela rekryteringsprocessen från kravprofil, annonsering och urval till intervjuer, referenstagning och samverkan
* Arbete med personlighetstester och tester av problemlösningsförmåga som en del av urvalsprocessen
* Regelbunden kontakt och dialog med chefer, kandidater och fackliga parter
* Administrativa uppgifter kopplade till rekrytering
* Övrigt rekryteringsstöd samt projekt- och utvecklingsarbeten inom kompetensförsörjning
Du ingår i ett chefsrekryteringsteam som arbetar nära varandra och träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte, avstämningar och utveckling. En viktig del av ditt uppdrag är att bygga förtroendefulla samarbeten med chefer och bidra till att organisationen tillförs rätt kompetens i rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Kandidatexamen från PA-programmet eller likvärdig högskoleutbildning
* Erfarenhet av att arbeta självständigt med rekrytering
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta med rekrytering av chefer och/eller specialister
* Erfarenhet av att arbeta med tester, gärna MAP och/eller Matrigma
Som person är du:
* Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete väl, arbetar enligt tydliga processer och håller deadlines
* Samarbetsorienterad - du är prestigelös, lyhörd och har lätt för att anpassa dig
* Trygg i dig själv - du är stabil och känner dig säker i nya sammanhang
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom chefsrekrytering i en stor och varierad organisation, tillsammans med engagerade kollegor i ett öppet och prestigelöst team.
I denna rekrytering använder vi personlighets- och problemlösningstest som underlag till urvalet, som tillsammans med CV avgör vilka som går vidare i processen.
Intervjuer planeras: 21/5, 25/5, 26/5
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 255/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/
Region Kronoberg
)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
HR-chef
Sanna Andersson sanna.s.andersson@kronoberg.se 0470-58 38 29
