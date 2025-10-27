HR-rekryterare till längre uppdrag i Lund
Jobbtjänster i Sverige AB / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-10-27
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbtjänster i Sverige AB i Lund
, Malmö
, Landskrona
, Helsingborg
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
HR-rekryterare till längre uppdrag i Lund
Vi söker en erfaren och engagerad HR-rekryterare som vill ta helhetsansvar för rekryteringsprocesser och bidra till att skapa riktigt bra matchningar mellan företag och kandidater.
I rollen får du möjlighet att arbeta brett med rekryteringens alla delar - från första kontakt till anställning och introduktion. Du kommer att ha en koordinerande nyckelroll där struktur, kommunikation och service står i fokus.
Om uppdraget
Uppdraget är på heltid med placering i Lund, och beräknas pågå i sex månader med möjlighet till förlängning. Start sker så snart som möjligt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Planera, driva och följa upp rekryteringsprocesser från start till mål.
• Hantera annonsering, urval, intervjuer och introduktion av nya medarbetare.
• Vara ett stöd och bollplank till rekryterande chefer i deras arbete.
• Bidra till att rutiner, riktlinjer och arbetssätt hålls uppdaterade och följs.
• Säkerställa en professionell kandidat- och kundupplevelse i varje steg.
• Arbeta proaktivt för att skapa effektiva rekryteringsflöden och långsiktiga relationer.
Din bakgrund och kompetens
• Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med rekrytering, gärna i en bred HR-roll.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.
• En strukturerad, självgående och lösningsorienterad arbetsstil.
• Ett naturligt sätt att skapa förtroende och ge service med kvalitet.
Meriterande är erfarenhet från roller där du kombinerat operativt HR-arbete med rekrytering, eller arbetat med rörlighet och resursförmedling.
Vi erbjuder
Genom Jobbtjänster får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett uppdrag där du verkligen gör skillnad - samtidigt som du får stöd av ett engagerat team som finns med längs vägen.
Plats: Lund
Omfattning: 100 % Start: Snarast möjligt Sista dag att ansöka är 14 november 2025
Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Om Jobbtjänster Jobbtjänster är ett rekryteringsföretag som arbetar nära både företag och kandidater. Vi tror på ett personligt, engagerat och lokalt arbetssätt - där varje rekrytering handlar om att hitta rätt matchning för båda parter. Alla våra lediga jobb hittar du på jobbtjanster.se - se lediga jobb. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtjänster i Sverige AB
(org.nr 559502-3416), http://www.jobbtjanster.se Arbetsplats
JobbTjänster Kontakt
Jan Andersson jan.andersson@jobbtjanster.se 0707703031 Jobbnummer
9576622