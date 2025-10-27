HR-rekryterare till internationellt bolag i Lund
Vi söker en erfaren HR-rekryterare till ett globalt företag. Uppdraget passar dig som trivs i en självständig roll med många kontaktytor och som vill bidra till att utveckla och driva effektiva rekryteringsprocesser.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund. Uppdraget startar 10 november 2025 och pågår till 10 maj 2026, med möjlighet till förlängning.Dina arbetsuppgifter
Som HR-rekryterare ansvarar du för att driva hela rekryteringsprocessen från start till mål. Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
Självständigt planera, leda och följa upp rekryteringsprocesser för olika roller.
Publicera annonser, hantera urval, genomföra intervjuer och koordinera onboarding.
Stötta och coacha rekryterande chefer i rekryteringsarbetet.
Säkerställa att alla processer följer företagets policys, rutiner och riktlinjer.
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt inom rekrytering och HR.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Universitetsexamen inom HR eller motsvarande relevant utbildning.
Tidigare erfarenhet som rekryterare, gärna inom en större organisation.
God vana av att arbeta självständigt och driva flera rekryteringsprocesser parallellt.
Flytande engelska i tal och skrift, då engelska används dagligen i arbetet.
Mycket god kommunikationsförmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i en HR-generalistroll.
Kunskap inom mobilitet eller internationell rekrytering.
Goda kunskaper i svenska.
För att vara aktuell för rollen är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven ovan.
Villkor
Uppdragsperiod: 10 november 2025 - 10 maj 2026, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid (100 %).
Placering: Lund, på plats hos kund.
Distansarbete: Ej aktuellt.
Anställningsform: Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att presentera kandidater innan sista ansökningsdatum. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida
