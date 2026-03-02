HR-Praktik inom Region Halland, hösten 2026
Region Halland är och vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning.
Det handlar om att våga tänka nytt - och att attrahera de bästa medarbetarna. Vi har förutsättningarna för spännande karriärvägar, för att du ska kunna göra skillnad!
Region Halland ansvarar för att vi har en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa hos alla i Halland. Vi har en stor vårdverksamhet som omfattar Hallands tre sjukhus, våra vårdcentraler och folktandvården. Vi har också i uppdrag att arbeta med kultur, kollektivtrafik, näringslivsutveckling och samhällsplanering för en hållbar utveckling och tillväxt i Halland.
HR-funktionens allra viktigaste fokus är att stödja alla verksamheter så att vi fortsatt har engagerade och kompetenta medarbetare och chefer.
Region Hallands HR-organisation består av HR-strateger, HR-specialister och HR-partners. Specialist- och strategfunktioner finns inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrätt och uppföljning och tillhör den centrala HR-avdelningen. Våra HR-partners finns ute i våra olika förvaltningar och är det första stödet till våra chefer.
Under din praktikperiod hos oss kommer du ges en bra introduktion i hur vi arbetar med utvecklingsarbeten i både operativa och strategiska frågor. Du kommer bland annat få delta på våra veckoavstämningar, delta på avstämningar med fackliga parters, medverka vid utbildningar riktade mot bland annat arbetsmiljö och kompetens. Utifrån ditt intresse finns även möjlighet att ge dig insyn i andra frågor och områden som vi arbetar med. Publiceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Du läser en högskole-/universitetsutbildning med inriktning HR/arbetsvetenskap och ska ha praktik/verksamhetsförlagda studier under hösten 2026.
Du är nyfiken med en positiv inställning, ett eget driv och prestigelöst förhållningssätt. Vi vill ge dig som student möjlighet att testa dina kunskaper i praktiken. Därför ser vi gärna att du utmanar oss och kommer med nya infallsvinklar som kan bidra till att göra våra processer ännu bättre.
Har du områden du gärna vill fördjupa dig inom får du gärna skriva med detta i din ansökan så ska vi göra det vi kan för att möta ditt intresse.
Praktiken skall utföras inom ramen för kurs på högskola/universitet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
