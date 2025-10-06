HR-partner vid Institutionen för kultur och samhälle
Vi söker nu en HR-partner till avdelningen för verksamhetsstöd vid Institutionen för Kultur och samhälle (IKOS)
Om jobbet
Som HR-partner hos oss får du ett omväxlande och spännande uppdrag där du är en nyckelperson i arbetet med chefsstöd inom samtliga HR-processer, exempelvis anställningsvillkor, arbetsmiljö, förändringshantering, hälsofrämjande arbete, rehabilitering och rekrytering. Du kommer att vara en av två HR-partners på institutionen där dina dagar kommer att innehålla både operativt och strategiskt arbete. Tillsammans med kollegor får du chans att forma och säkerställa ett professionellt och effektivt HR-stöd. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och stöttar i första hand chefer och institutionsledning men även medarbetare.
Du driver HR-processerna utifrån verksamhetens behov och mot uppsatta mål för Linköpings universitet. Som HR-partner är du även en del av ett större nätverk vid universitetet och deltar tillsammans med universitetets centrala HR-avdelning och övriga HR-kollegor i arbetet med att utveckla och implementera universitetsgemensamma processer och rutiner inom HR-området. Vi söker dig som lockas av att arbeta i en komplex organisation där du ofta behöver navigera i mångfacetterade frågor. I din vardag möter du både stora och små frågor och du bör trivas med att arbeta såväl med administrativa och operativa HR- frågor som med att utveckla övergripande HR-processer.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen från högskoleutbildning med inriktning HR/personal eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av brett HR-arbete i en generalistroll, gärna i en större komplex organisation.
Du är relationsskapande, utvecklar långsiktiga samarbeten med chefer, kollegor och medarbetare och kan anpassa din kommunikation utefter de situationer och personer du möter. Du agerar med gott omdöme och kan väga samman och ta hänsyn till flera olika faktorer i dina beslut. Du är trygg och stabil och har förmåga att förstå verksamheten och att agera proaktivt utifrån dess perspektiv. Du är självgående och strukturerar på egen hand ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Det är viktigt att du har god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Din arbetsplats
Du kommer att ha din anställning inom IKOS avdelning för verksamhetsstöd. På avdelningen arbetar ca 30 medarbetare som tillsammans bistår ledning och verksamheterna med expertis, stöd och samordning inom olika verksamhetsområden. Vid institutionen finns sammanlagt tio avdelningar med totalt ca 300 medarbetare. Läs gärna mer om Institutionen för Kultur och samhälle och Avdelningen för verksamhetsstöd. Linköpings universitet har idag, förutom en central HR-avdelning, även ett 30-tal HR-partners som jobbar nära de olika delarna av verksamheten. I rollen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom HR och har även tillgång till ett brett kompetensnätverk och möjligheter till spännande samarbeten.
Om anställningen
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Hos oss har du goda möjligheter att påverka din arbetsvardag. Vi har bland annat flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
