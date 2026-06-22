Hr-Partner Till Slso Hr Psykiatri Och Habilitering
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2026-06-22
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Som HR-partner inom verksamhetsområde psykiatri och habilitering har du en placering i en av våra tolv verksamheter inom Stockholms län.
Du är en del av den samlade HR-organisationen med cirka 30 HR-kollegor och din närmaste chef är HR-chefen för psykiatri och habilitering. Du arbetar verksamhetsnära och stödjer cheferna i alla förekommande frågor inom HR-området. HR-organisationen inom hela SLSO leds av en HR-direktör och omfattar cirka 75 HR-medarbetare.
Vi har nu en ledig tjänst inom Psykiatri södra Stockholm som finns i Hammarby sjöstad. Vårt förändringsarbete fortsätter vilket gör att det kan bli fler lediga uppdrag framöver inom verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR-partner är en generalistroll och du arbetar konsultativt med att ge råd och stöd samt bidrar till utveckling inom bland annat; arbetsmiljö, arbetsrätt, lönebildning, rehabilitering, rekrytering, samverkansfrågor och fackliga förhandlingar. Löpande administration i exempelvis personalsystemet Heroma och vårt ärendehanteringssystem Platina är en del av arbetsuppgifterna.
I rollen som HR-partner kombinerar du ett operativt arbete med ett strategiskt arbete i nära samarbete med kollegor, chefer och fackliga företrädare. Du arbetar verksamhetsnära och har ett stort eget ansvar för de enheter du stödjer och som kontaktperson kan det innebära resor till de olika enheterna inom Stockholms län.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som personalvetare eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig.
• Du har aktuell erfarenhet av verksamhetsnära HR-arbete.
• Du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet/och eller hälso-och sjukvård.
• Du har mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att samarbeta, kommunicera och bygga förtroendefulla relationer. Du är ansvarsfull och noggrann samt trygg i att arbeta självständigt med eget ansvar. Du tar initiativ och driver ditt arbete framåt på ett strukturerat och pedagogiskt sätt för att uppnå goda resultat. Du är uthållig och kreativ i det långsiktiga arbetet, flexibel och kan prioritera om när det krävs.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med personalsystem Heroma och/eller rekryteringssystem Varbi.
Erfarenhet av kollektivavtal Allmänna bestämmelser.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten.Övrig information
Vi vill ha ditt CV på svenska och att du anger år och månad för varje anställning samt beskriver kort vilka arbetsuppgifter du haft.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
9973933