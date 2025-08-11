HR-partner till Martin & Servera Logistik i Stockholm
2025-08-11
Martin & Servera Logistik är logistiknavet för det mesta av Martin & Servera-gruppens volymer. Från fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad flödar tusentals leveranser varje dag till kunder över hela Sverige. Energieffektiv verksamhet, hållbara transporter, minskat svinn, smart ruttplanering, teknikens nya möjligheter och att sträva mot ett så litet klimatavtryck som möjligt är vardag för Martin & Servera Logistik.
Vill du komma till en händelserik arbetsplats där vi är kunniga i vår profession och har kul på jobbet? Nu behöver vi förstärkning av en HR-Partner som driver, utvecklar och koordinerar våra HR-processer i samarbete med ett team om totalt 10 HR-partners, spridda över hela landet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som tillsammans med vår HR-funktion vill göra skillnad för medarbetare och chefer, såväl som för vår affär.
Vad kommer du att göra?
Som HR-partner på Martin & Servera Logistik säkerställer du att HR-frågorna omsätts i praktiken - där verksamheten pågår. Rollen är delad och omfattar två huvudsakliga ansvarsområden:
Dels ansvarar du för att driva, utveckla och samordna vår rekryteringsverksamhet på nationell nivå, med fokus på att säkerställa en enhetlig och kvalitativ rekryteringsprocess på samtliga orter där vi är verksamma. Dels verkar du som lokal HR-partner med ett särskilt ansvar för vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm samt för vår terminal i Västberga, där du stöttar våra ledare i det dagliga HR-arbetet.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har en personalvetarutbildning på högskolenivå eller motsvarande, samt minst sex års erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete. Du har god vana vid att hantera operativa HR-frågor och agerar gärna som rådgivande partner till chefer i organisationen.
Din erfarenhet bör omfatta centrala HR-områden såsom arbetsrätt/ kollektivavtals-frågor, arbetsmiljö, rehabilitering och rekrytering, vilket ger dig en stabil grund för att bidra både strategiskt och operativt i vår verksamhet.
Du har god administrativ förmåga och är van att arbeta i ett eller flera HR-system. Du bör ha god erfarenhet från en större organisation, särskilt med en mix av tjänstemän och kollektivanställda medarbetare. Du arbetar strukturerat och effektivt, med förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett självständigt och ansvarsfullt sätt. För att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och bygga långsiktiga relationer är det avgörande att du har en stark samarbetsförmåga och lätt för att skapa förtroende i dina kontakter - både internt och externt.
Din arbetsplats
Denna tjänst utgår från vårt moderna huvudkontor på Kungsholmen samt vår Terminal i Västberga. Du rapporterar till HR-chef för Martin & Servera Logistik och är en del av HR-teamet som finns lokalt på våra lagerhus. Till hjälp finns också ett stort internt nätverk av kollegor inom HR, både generalister och specialister, spridda över landet. Resor i tjänsten kommer att krävas på löpande basis, det underlättar därför om du har B-körkort.
Urvalsprocessen
Martin & Servera är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi använder oss av personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Du kan läsa mer om testen och vår urvalsprocess här.
Som en del i rekryteringsprocessen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även bakgrundskontroller.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 31 augusti
Anställningsform: Vikariat som förväntas pågå ca ett år
Sysselsättningsgrad: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Bolag: Martin & Servera Logistik AB
Adress: Lindhagensgatan 133
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta HR-chef Jannike Ringvide, jannike.ringvide@martinservera.se
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
