HR-partner till konsultuppdrag via Jefferson Wells
2025-09-02
Är du en erfaren HR-partner som vill utvecklas vidare i en roll där du får möjlighet att arbeta brett och nära verksamheten? Nu söker vi på Jefferson Wells en engagerad och självständig HR-partner till konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Om rollen
Som HR-verksamhetspartner kommer du att arbeta i nära dialog med chefer och verksamhetens ledning. Du är ett kvalificerat stöd i det dagliga HR-arbetet och bidrar till att utveckla både organisation och medarbetare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
* Att stötta chefer i arbetsrättsliga frågor, rehabilitering och andra personalärenden.
* Att arbeta med HR-processer såsom rekrytering, kompetensförsörjning, introduktion och utveckling.
* Att bidra i utvecklingen av policys, rutiner och riktlinjer inom HR-området.
* Att delta i och driva HR-relaterade projekt samt initiera förbättringsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och som trivs i en rådgivande och verksamhetsnära roll. För att lyckas i uppdraget ser vi gärna att du har:
* Relevant akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande.
* Några års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna i större organisationer.
* Goda kunskaper inom arbetsrätt och vana att stötta chefer i komplexa personalärenden.
* Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög integritet.
* God kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
Vi erbjuder
* Trygg anställning med kollektivavtal och stöd från våra erfarna konsultchefer.
* Trygg anställning med kollektivavtal och stöd från våra erfarna konsultchefer.
* Möjlighet att utvecklas vidare inom HR och bygga värdefull erfarenhet i en bred och verksamhetsnära roll.
Urval och intervjuer sker löpande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande företag inom rekrytering och konsultlösningar av specialister och chefer. Vi är en del av ManpowerGroup och arbetar nära både privat och offentlig sektor för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Genom vårt breda nätverk och vår djupa branschkunskap hjälper vi människor att utvecklas i sina karriärer och organisationer att nå sina mål. Ersättning
