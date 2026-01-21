HR-Partner till intitutionen för experimentell medicinsk vetenskap
2026-01-21
Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten.
Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskringning av arbetsplatsen
Du kommer tillhöra kansliet för experimentell medicinsk vetenskap (EMV) som finns på BMC i Lund. Kansliet för EMV erbjuder en kreativ och stimulerande arbetsmiljö där samarbete kännetecknar vardagen. En arbetsmiljö där egna initiativ uppskattas och fortbildning inom universitetets program för personalutveckling uppmuntras. Inom kansliet värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi är en institution med många internationella medarbetare.
För närvarande är vi 14 personer, varav tre HR-partners, på kansliet och vi stöttar forskargrupperna och forskagruppscheferna inom frågor rörande bland annat HR-frågor, ekonomi och kommunikation. Kansliet leds av Sofie Magnusson som arbetar som administrativ chef.
Vi söker härmed en driven HR-partner för ett vikariat. Anställningen är på heltid under ett år med önskat tillträdesdatum snarast.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Vi har ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar även Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att till viss del arbeta på distans.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Att vara HR-partner vid Lunds universitet innebär att du vägleder chefer i HR-frågor kopplat till deras chefsuppdrag. Lunds universitet definierar chefens uppdrag i tre roller: arbetsgivare, ledare och verksamhetsansvarig och du bidrar med ett HR-perspektiv i alla tre rollerna.
Lunds universitet är en decentraliserad organisation och HR-funktioner arbetar på antingen institutions-, fakultets- eller universitetsgemensam nivå.
Som HR-partner vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap (EMV) arbetar du både självständigt och brett inom HR. Du kommer stötta chefer och medarbetare i olika HR-frågor och se till att arbetsrättsliga lagar och avtal följs, det är till dig cheferna kommer vända sig i första hand rörande HR-frågor. Du arbetar självständigt och brett inom HR. Du kommer hantera rekryteringsprocesser samt vara en delaktig part i omställning- och arbetsbristärenden. Du kommer att driva och följa upp fackliga förhandlingar samt att utveckla, förvalta och implementera HR-rutiner och processer.
Du ansvarar för att själv planera och lägga upp ditt arbete. Du förväntas representera institutionen och universitetet i olika sammanhang som t.ex. i utveckling och förändring av processer inom HR-området på både institutions- och universitetsnivå. Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta konsultativt. Du är trygg i din yrkesroll och trivs att i samverkan med kollegor lösa dagliga frågor och utmaningar. Rollen kräver att du själv kan organisera och strukturera ditt arbete och driva processer vidare. Det är också viktigt att du har analytisk förmåga, god kommunikativ förmåga och förmåga att bygga nätverk och relationer.
Krav för anställningen är:
Högskoleutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor eller utbildning och/eller erfarenhet som kan anses motsvarande
Erfarenhet av att arbeta konsultativt, operativt och strategiskt inom HR-frågor
Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering
God kunskap inom arbetsrätt
God erfarenhet av att arbeta i systemstöd för HR
God samarbetsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av att arbeta med HR-frågor inom offentlig sektor och/eller annan större organisation, gärna i en internationell miljö
Kunskap inom det statliga avtalsområdet
Erfarenhet av att planera- och genomföra kurser/kortare utbildningar eller workshops
Erfarenhet av Primula (personal- och lönesystem) och Varbi (rekryteringssystem)
God kunskap i Excel
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen är ett vikariat på ett år med omfattning 100 % med start 1a mars eller enligt överenskommelse. Intervjuer förväntas hållas under vecka 6 och 7 i Lund.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
