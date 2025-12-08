HR-partner till Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi utökar vår HR-funktion vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) med ytterligare en HR-partner och nu söker vi dig som vill ha ett omväxlande uppdrag i en internationell miljö med studenter och kollegor från olika delar av världen!
Om jobbet
Vill du vara med och forma framtidens HR-arbete i en kunskapsintensiv och internationell miljö?
Vi söker nu en erfaren och engagerad HR-partner som vill bidra till att utveckla både människor och verksamhet. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du blir en nyckelperson i att stödja chefer och medarbetare genom hela HR-cykeln - från strategiskt chefsstöd till operativt HR-arbete.
Du blir en del av en HR-funktion i utveckling och kommer att samarbeta nära ytterligare en HR-partner, två samordnare och en administratör. Vi har nyligen påbörjat ett internt utvecklingsarbete med fokus på organisation, arbetssätt och digitalisering - och nu förstärker vi teamet med ytterligare en HR-partner.
Som HR-partner arbetar du nära institutionens ledning och chefer och är ett kvalificerat stöd i frågor som rör ledarskap, organisationsutveckling, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förändringsledning och rehabilitering.
Du kommer bland annat att:
• Stödja chefer i deras ledarskap genom coachning, utbildning och rådgivning
• Bidra till ett målstyrt och tillitsbaserat chefs- och medarbetarskap
• Driva och utveckla kompetensbaserade rekryterings- och onboardingprocesser
• Stödja internationella medarbetare i migrationsprocesser och introduktion
• Arbeta med karriärutveckling för institutionens medarbetare
• Driva verksamhetsutveckling, effektivisera HR-processer och HR-tjänster bl a med hjälp av digitala verktyg
• Vara en aktiv del i universitetets HR-nätverk och samverka med den centrala HR-avdelningen
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen från högskoleutbildning med inriktning HR/personal eller motsvarande samt flerårig erfarenhet av brett HR-arbete i en generalistroll. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från offentlig sektor. Du har ett konsultativt förhållningssätt, är trygg i din kompetens och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt, då en stor del av uppgifterna är administrativa. Du har ett intresse för digitalisering och ser möjligheter i att utveckla och effektivisera HR-arbetet med hjälp av ny teknik.
Du är relationsskapande, utvecklar långsiktiga samarbeten med chefer, kollegor och medarbetare och kan anpassa din kommunikation utefter de situationer och personer du möter. Du agerar med gott omdöme och kan väga samman och ta hänsyn till flera olika faktorer i dina beslut. Du har förmåga att förstå verksamheten och att agera proaktivt utifrån dess perspektiv. Du är självgående och driver dina processer på egen hand och tillsammans med andra. Det viktigt att du har mycket god förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift.
Din arbetsplats
Vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedrivs forskning och utbildning av studenter inom biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik och teori samt modellering. Institutionen består av 13 avdelningar där du kommer tillhöra avdelningen för Verksamhetsstöd. Avdelningen består av ett 30-tal medarbetare med uppgift att ge våra studenter, lärare och forskare kvalificerat administrativt stöd och teknisk service. Läs mer om vår verksamhet här: Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) - Linköpings universitet och vår avdelning här: Verksamhetsstöd (VS) - Linköpings universitet.
Om anställningen
Tillsvidare. Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2025-12-08Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 13 januari, 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
