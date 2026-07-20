HR-partner till Individ och familjeförvaltningen
Västerås kommun / Personaltjänstemannajobb / Västerås Visa alla personaltjänstemannajobb i Västerås
2026-07-20
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Som HR-partner på Individ- och familjeförvaltningen är du ett självklart stöd för socialtjänstens chefer. Du arbetar verksamhetsnära, deltar i ledningsgruppsarbete och ger ett brett, konsultativt HR-stöd. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med förändringar kopplade till ny socialtjänstlag, reformer och nya arbetssätt. Välkommen till oss!
Dina arbetsuppgifter
Du är en viktig del i våra chefers vardag och ett konsultativt stöd i alla dagliga HR-relaterade frågor. Arbetsuppgifterna är varierande, utvecklande och ibland utmanande och kombinerar operativt HR-arbete med långsiktigt utvecklingsarbete.
Vi arbetar med arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, lönebildning, kompetensförsörjning och utvecklingen av vårt arbetsgivarvarumärke – ja, egentligen hela medarbetarresan! Du planerar och genomför även utbildningar och workshops för både våra chefer och medarbetare.
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team som hjälps åt i det dagliga arbetet. Tillsammans med dig blir vi tre HR-partners och en HR-chef. Vi deltar alla i varsin ledningsgrupp och är första kontaktperson åt våra respektive chefer inom de olika verksamhetsområdena.
HR-enheten ingår i Individ- och familjeförvaltningen. Läs gärna mer om vår förvaltning här:
Individ- och familjeförvaltningen - Västerås (https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/individ--och-familjeforvaltningen.html)
Din kompetens
Som person är du trygg och trivs i mötet med människor. Det är naturligt för dig att bygga förtroendefulla relationer och att arbeta konsultativt för att stötta chefer i att fatta välgrundade beslut. Du bidrar till ett gott samarbete med kollegor, chefer och andra i din omgivning. Din kommunikation är tydlig, både muntlig och skriftligt, och du är lyhörd i dialogen med andra. Du trivs i en miljö där du behöver prioritera om utefter behov, och självständigt driva dina processer framåt.
Du har en utbildning som exempelvis personal- eller beteendevetare eller annan likvärdig. Du har erfarenhet av HR-inriktat arbete, och kunskaper i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du har erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och facklig samverkan är det meriterande.
Vi erbjuder
Ett HR-uppdrag där du får bredda ditt HR-perspektiv, arbeta nära kärnverksamheten och både utvecklas och utmanas, ibland på samma dag! Du välkomnas till ett engagerat gäng med bred kunskap och lång erfarenhet, där vi stöttar varandra och är stolta över det vi bygger tillsammans. Hos oss finns utrymme att växa och vi säkerställer att du alltid är uppdaterad kring nya regler, avtal och viktiga förändringar inom området.
Men framför allt: här blir du en del av något större. Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Varje dag ser vi till att Västerås fungerar och med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på nio månader, med möjlighet till förlängning.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00402". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
SACO
Maria Vikblom maria.vikblom@vasteras.se +4621394688 Jobbnummer
10006580