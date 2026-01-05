HR-partner till Folktandvården Stockholm (vikariat)
Vi söker nu en HR-partner till Folktandvården Stockholm.
Tjänsten är ett vikariat där du får arbeta brett inom hela HR-området och vara ett nära stöd till våra chefer i både operativa och strategiska frågor.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största tandvårdsföretag. Vårt uppdrag är att förbättra befolkningens mun- och tandhälsa. Det gör vi genom att arbeta förebyggande, med hög vårdkvalitet och personlig omtanke. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt - och när du växer, gör också stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Om rollen
I den här rollen arbetar du brett och konsultativt som HR-partner och stöttar våra chefer inom hela HR-området. Du är ett nära bollplank till verksamheten och ger kvalificerat stöd. I rollen ingår även att planera och genomföra utbildningsinsatser samt delta i och driva HR-relaterade projekt.
Arbetet innehåller både strategiska och operativa delar, där du växlar mellan utvecklingsarbete och dagligt chefsstöd. Rollen passar dig som trivs i en bred HR-roll där du hanterar såväl komplexa frågor som löpande ärenden, och där du tillsammans med dina kollegor arbetar för en hållbar och attraktiv arbetsplats.
Du blir en del av HR- och löneavdelningen med 14 engagerade kollegor som gärna delar kunskap och utvecklar arbetssätt tillsammans. Vi arbetar i ett hybridupplägg med arbete både från vårt kontor på Södermalm och hemifrån.
Vi söker dig som har:
relevant akademisk utbildning inom HR-området
erfarenhet av att arbeta brett inom HR med chefsstöd och HR-processer
god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska
Meriterande för rollen är om du har erfarenhet av region eller kommunal verksamhet med tillhörande kollektivavtal
Som person är du lösningsorienterad och har förmåga att se helheten i dina prioriteringar. Du är trygg och förtroendeskapande, och du tycker om att skapa goda samarbeten med kollegor och chefer på olika nivåer i organisationen. Du trivs i en roll där du både får utveckla och leverera.
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast 18 januari-2026. Anställningen är ett vikariat på heltid om cirka 11 månader, med start i maj, och med möjlighet till eventuell förlängning.
Har du frågor?
Kontakta gärna:
HR-chef Ann-Sofie Lagerqvist - ann-sofie.lagerqvist@regionstockholm.se
HR-partner Amanda Gustafsson - amanda.gustafsson@regionstockholm.se
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till utveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill stanna länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
