HR-partner sökes till regionalt verksamhetsstöd inom Mo Gård LSS
2025-09-29
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Vill du vara med och utveckla framtidens HR-arbete i en idéburen och värderingsstyrd verksamhet? Är du en relationsskapande och lösningsfokuserad HR-partner med ett starkt kundfokus? Då kan det här vara rollen för dig.
Hos oss kliver du in i en växande och framåtblickande verksamhet där engagemang, delaktighet och kvalitet genomsyrar arbetet - alltid med individens bästa i fokus.
Om HR-funktionen
Som HR-partner blir du en del av det regionala verksamhetsstödet för Östergötland och Södermanland. Vår HR-organisation är decentraliserad, vilket innebär att du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att stödja cheferna i det dagliga HR-arbetet - både operativt och strategiskt.
I teamet ingår en senior HR-partner, två HR-partners, tre bemanningsadministratörer och en administratör. Tillsammans utgör vi ett kompetent och sammansvetsat team som arbetar med stort engagemang.
Vi är i en spännande utvecklingsfas och söker nu en HR-partner som vill vara med och bidra till vår gemensamma utvecklingsresa.
Om rollen
Som HR-partner kommer du att vara en viktig roll i att driva, utveckla och säkerställa kvalitet i företagets HR-processer och strategier - både för dagens och framtidens behov. Du ansvarar bland annat för att:
- Utveckla och följa upp policyer, riktlinjer och HR-processer inom områden som rekrytering, arbetsmiljö, och rehabilitering.
Fungera som kvalificerat stöd och rådgivare i komplexa personalfrågor, samt bidra med utbildning och beslutsunderlag till chefer och ledning.
Hantera personaladministrativa uppgifter såsom anställningsavtal, statistik, ärendehantering och LAS-bevakning.
Aktivt delta i och driva utvecklingsprojekt och förbättringsinitiativ inom HR.
Bidra till att utveckla effektiva arbetsprocesser och strukturer inom HR och hela verksamheten.
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad inom HR-området
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalområdet, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning. Du har sedan tidigare erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete.
Du har ett starkt kundfokus och sätter alltid verksamhetens behov i första rummet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt. Du är noggrann, levererar resultat med hög kvalitet och bidrar till att skapa tillit, engagemang och utveckling i hela organisationen.
Samarbete är en självklarhet för dig och du är en aktiv del i att skapa en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift och trivs med att kommunicera i olika sammanhang.
Körkort för personbil är ett krav, då rollen innebär uppdrag i både Östergötland och Södermanland.
Vad du kan förvänta dig hos oss
Hos oss kliver du in i ett värderingsstyrt sammanhang och en verksamhet i tillväxt. Här blir du en självklar och uppskattad del av vår framgång - där ditt engagemang och din kompetens är avgörande för hela verksamhetens utveckling och välmående.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa med nya initiativ och möjligheter, och du får chansen att vara med och forma vägen framåt.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor genom kollektivavtal (Hälsa, vård och övrig omsorg - Fremia), ett generöst friskvårdsbidrag och olika personalsociala insatser som främjar gemenskap och välmående.
Anställning och ansökan:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse och vi tillämpar individuell lönesättning. Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i denna rekrytering. En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret.
Känner du igen dig i det vi söker och vill vara med och bidra till vår utveckling? Då ser vi med stor glädje fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/53".
Detta är ett heltidsjobb.

Mo LSS AB (org.nr 556440-6253)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Satu Holmqvist 0703628329
9532088