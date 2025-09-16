Hr-Partner Sökes För Vikariat Till Seniorboendet Svph I Bromma
2025-09-16
SVPH är en arbetsplats där vi värnar om varandras trivsel och välmående och då vi är en stiftelse stannar allt överskott i verksamheten. Det gagnar både kvalitet och kontinuitet. Hos oss gör du nytta på riktigt och hjälper seniorer till att leva ett aktivt och socialt liv med fokus på gemenskap, engagemang och livsglädje.
Vill du ha ett meningsfullt och händelserikt jobb inom HR där du kan göra skillnad varje dag? Välkommen till Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) - en arbetsplats där trygghet, glädje och gemenskap står i fokus!
SVPH är en ideell stiftelse som driver ett högkvalitativt seniorboende med 4 fastigheter, ca 700 gäster, 400 anställda och ca 20 chefer. Vi äger och har ett helhetsansvar för våra fastigheter, vilket innebär att vi har egen fastighetsskötsel, lokalvård och kök utöver våra verksamheter hemtjänst och vård och omsorgsboende. Största delen av våra medarbetare finns inom vård-och omsorg.
Just nu söker vi en HR-partner på heltid till vårt huvudkontor i Nockeby, Bromma. Här sitter du på ett litet och trivsamt huvudkontor och arbetar nära våra verksamheter. Ditt övergripande ansvar är att stötta verksamheten med hela HR-hjulets processer. HR genomgår en moderniseringsresa och mycket utvecklingsarbete behövs.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Stöd till cheferna i rehabilitering, både introduktion till nya chefer i rehabansvaret, och vid behov deltagande i rehabmöten.
• Stöd till chefer vid svåra samtal, misskötsamhet och konflikthantering med tillhörande arbetsrättsliga åtgärder.
• Stöd i rekrytering, främst att hjälpa cheferna att hantera process-steg i Reachmee.
• Ansvara för att arbetsgivaren följer det systematiska arbetsmiljöarbetet med tillhörande möten, uppföljning och administration.
• Agera bollplank och stöd till HR-chefen i HR-strategiska frågor och planering.
Kvalifikationer/kompetens:
• Akademisk utbildning inom HR-området som inkluderar arbetsrätt
• Minst 5 års erfarenhet av brett HR-arbete, inklusive erfarenhet av rehabilitering, arbetsrättsliga åtgärder och svåra samtal
• Mycket god kännedom om arbetsrättslig lagstiftning
• Vi söker dig som trivs i en prestigelös mindre verksamhet med personliga relationer. Du trivs med att arbeta brett och nära verksamheten och du lyfter ledare att själva lyckas.
• Meriterande är erfarenhet av arbete med vård- och omsorgspersonal och kunskap om Kollektivavtal Bransch Äldreomsorg
Vi erbjuder:
Förutom vår fina företagskultur och trivsamma verksamhet så har alla våra anställda tillgång till:
• Inne- och utegym samt träningspass
• Inomhuspool och bastu
• Daglig förmiddagsfika i vår fina matsal
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta HR-chef Maria Eriksson, maria.eriksson@svph.se
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Var med oss och skapa trygghet, glädje och omtanke för våra seniorer!
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en idéburen stiftelse som erbjuder ett meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior. Vi erbjuder seniorlägenheter i Bromma och Fredhäll samt vård-och omsorgsboende i Bromma. Hos SVPH arbetar totalt cirka 450 personer, både tillsvidare- och visstidsanställda. Besök gärna vår hemsida för att veta mer www.svph.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
