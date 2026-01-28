HR-partner Rekrytering till Skolinspektionen i Stockholm
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn och elever får lika rätt till god utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Varje enskilt barn och elev har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Verksamheten består av tre verksamhetsgrenar, tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsgivning. Vi finns på orterna Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå
Vi söker en HR-partner Rekrytering som är i början av sin karriär och uppskattar att operativt stödja chefer inom specialistområdet rekrytering.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Vår uppgift på HR-enheten är att förenkla chefers vardag genom ett proaktivt och serviceinriktat arbetssätt. Vi är en enhet med hög kompetensnivå som drivs av att ständigt utvecklas, Vi tror på samarbete och vi har roligt på jobbet. Du kommer att stödja chefer genom hela rekryteringsprocessen från ax till limpa. I rollen är det viktigt att du är proaktiv, lösningsinriktad och lyhörd med ett utpräglat verksamhetsperspektiv och ett konsultativt förhållningssätt. Det gäller både i arbetet med det behovsstyrda chefsstödet och i arbetet med att utveckla HR-gruppens processer och arbetssätt. Kvalifikationer
Du har:
• Akademisk examen inom HR eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• 2 - 4 års erfarenhet av arbetsuppgifter inom HR och rekrytering
• Erfarenhet av att rekrytera jurister inom statlig verksamhet
• Arbetat i en konsultativ roll inom HR-området och har förståelse för uppdraget
• Erfarenhet av att tolka kollektivavtal och lagstiftning
• God förmåga att kunna arbeta självständigt
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande med:
• Erfarenhet av olika rekryteringssystem
• Erfarenhet av att implementera nya HR-system
• Erfarenhet av olika personalhantering system. Dina personliga egenskaper
Du trivs med att ge service och tar gärna egna initiativ. Du ser vad som behöver göras och agerar snabbt. Du är relationsskapande, samarbetsinriktad och bygger lätt förtroende med både kandidater och kollegor. Du arbetar självständigt men också effektivt i team, även när tempot är högt. Du är lösningsfokuserad, lyhörd och har ett konsultativt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat, hanterar flera processer parallellt och har förmåga att se helheten i rekryteringsarbetet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi
På HR- enheten arbetar ca 20 personer och utöver HR är vi en stödenhet inom administration, registratur och arkiv. Du arbetar i ett HR-team som idag består av11 personer med olika HR-relaterade kompetensområden. På enheten arbetar vi i nära samarbete med varandra för att skapa en god gemensam kompetens och vara ett gott stöd till verksamhetens chefer. Hos oss hjälps vi åt och stödjer varandra och delar kompetens och glädje!
Du har här möjligheten att arbeta i stödverksamheten med ett för Sverige mycket viktigt och intressant uppdrag.
Vi erbjuder
Goda möjligheter till friskvård med friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till överenskommelse att distansarbeta del av tid. Vi sitter i nyrenoverade fina lokaler och vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt med goda möjligheter till varierade arbetsplatser.
Tjänsten
Klicka på knappen ansök nedan, bifoga CV och personligt brev. Sista ansökningsdag är den 18 februari, 2026. Ansökan har dnr 2026:1152.
Frågor
För upplysningar, kontakta HR-chef Ann Stadberg, för frågor angående rekryteringsprocessen, kontakta HR-partner Mary Cairns.
Fackliga företrädare Caroline Engskär (Saco) eller Mattias Friström (Fackförbundet ST).
Samtliga nås via växeln 08 586 080 00. Ersättning
