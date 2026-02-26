HR-partner med inriktning rekrytering till Myndigheten för civilt försvar
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Var med och gör Sverige redo.
Som HR-partner med inriktning rekrytering kommer du att arbeta nära våra chefer och tillsammans med dem genomföra rekryteringar. Du kommer vara en del av teamet på HR-enheten och arbeta både självständigt och tillsammans med övriga HR-kollegor. Hos oss får du möjligheten att göra andra redo.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som HR-partner med inriktning rekrytering är du ett operativt och proaktivt stöd i myndighetens rekryteringsprocesser. Du arbetar nära myndighetens chefer och övriga HR-kollegor för att säkerställa att rekryteringar genomförs rättssäkert, effektivt och enhetligt i hela verksamheten. I rollen ingår också att utveckla och förvalta myndighetens arbete med arbetsgivarvarumärket och att till exempel delta i arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor.
HR-partnern arbetar i enlighet med myndighetens arbetsgivarpolitik och de gemensamma HR-processer som utvecklats inom HR-enheten. Rollen innebär både självständigt arbete och arbete i nära samverkan med övriga HR-kollegor och myndighetens chefer.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- relevant akademisk utbildning inom HR-området eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- erfarenhet av att självständigt eller i en stödjande roll arbetat med rekryteringsprocessens alla delar.
- erfarenhet av att arbeta nära chefer.
- erfarenhet och vana av administrativt arbete.
- erfarenhet av att arbeta i system.
- goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av rekrytering i offentlig verksamhet.
- erfarenhet av arbete i säkerhetskänslig verksamhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
I rollen är det även viktigt att ha ett strukturerat arbetssätt, men även kunna vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att bidra till helheten.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
På HR-enheten som ingår i avdelningen för verksamhetsstöd är vi knappt 20 medarbetare och vi finns i Karlstad. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp hela myndighetens arbetsgivarpolitik samt frågor inom HR-området.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du kan också ha möjlighet till distansarbete i viss omfattning. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta HR-chef Cathrin Dalmo. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026
