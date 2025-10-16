HR-partner med inriktning mot rekrytering till myndighet i Norrköping
2025-10-16
Är du HR-konsult med särskild erfarenhet inom rekrytering och är på jakt efter nästa uppdrag? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som HR-partner med inriktning rekrytering på en spännande myndighet i Norrköping.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete där vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en HR-konsult som kommer fokusera på området rekrytering hos myndigheten i Norrköping.
I rollen som HR-partner med fokus på rekrytering hos myndigheten är konsulten ett kvalificerat och professionellt stöd till chefer genom hela rekryteringsprocessen, från uppstart till urval och slutkandidat. Konsulten arbetar tvärfunktionellt inom organisationens olika verksamheter och stöttar chefer vid rekrytering av kompetenser på både medarbetar- och chefsnivå.
Till denna roll söker vi dig som är nyfiken och samarbetsvillig. Du har en god kommunikativ förmåga och kan hantera komplexa situationer.
Tjänsten är säkerhetsklassad, och du kan komma att behöva genomgå registerkontroll och eventuell säkerhetsprövning.
Krav för tjänsten
Flerårig akademisk utbildning inom HR-området
Erfarenhet av att arbeta med rekrytering inom statlig verksamhet eller offentlig sektor
Erfarenhet av att självständigt driva hela rekryteringsprocesser, enligt principen om kompetensbaserad rekrytering
Vana av att parallellt arbeta med flera rekryteringar med olika inriktningar och rekryterande chefer, och att snabbt sätta sig in i nya rekryteringsuppdrag
Erfarenhet av att arbeta i olika HR-system, bland annat rekryteringssystem
God förmåga att hantera administrativa uppgifter
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
kunna lämna två (2) referenser på liknande uppdrag som utförts under de tre (3) senaste åren.
Meriterande krav för tjänsten
Ha arbetat i en verksamhetsnära operativ 24/7 verksamhet, och förstå dess komplexitet och har lätt att sätta sig in i en sådan verksamhets behov och sedan omsätta det i praktiken
Ha arbetat med säkerhetsprövningsprocesser och genomförande av säkerhetsprövningssamtal
Ha arbetat I rekryteringssystemet Talent Recruiter
Ha arbetat med diarieföring i Public 360Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start senast 2025-11-10 och pågår i ca 6 månader, med möjlighet till förlängning. Placeringsort är hos myndigheten i Norrköping, distansarbete efter ök. Resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2025-10-16Så ansöker du
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-10-24. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
