HR-partner med fokus på kompetensförsörjning till Regionfastigheter i Malmö
Region Skåne, Regionfastigheter / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionfastigheter i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö.
Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård.
Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.
Regionfastigheter är en mindre förvaltning inom Region Skåne, med drygt 480 anställda. Du arbetar därför som HR-partner över hela HR-fältet men har också ett ansvar för en av HR-processerna och till denna tjänst söker vi en ny kollega till processesområdet kompetensförsörjning. Regionfastigheters HR-funktion består för närvarande av en HR-chef och tre HR-partners. Då en av våra HR-partners valt att gå vidare till annan tjänst söker vi nu en ny kollega som vill vara en del av vårt härliga team!
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482 Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Tjänsten som HR-partner med hos oss består av såväl operativt som strategiskt HR-arbete. Ditt huvudsakliga ansvar som HR-partner är att vara ett operativt HR-stöd åt organisationens chefer. Du coachar och stödjer våra chefer inom hela HR-området vilket omfattar arbetsvillkor och arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, kompetensförsörjning samt lönebildning. I tjänsten ingår också att arbeta utvecklingsorienterat och kunna hålla i workshops/utbildningar för chefer för att utveckla ledarskapet. Som HR-partner ingår du också i ledningsgruppen för de verksamhetsområden du stöttar.
Utöver ditt uppdraget att stötta organisationens chefer har du det viktiga uppdraget att aktivt driva förvaltningens arbete med kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning är ett strategiskt viktigt område för Regionfastigheter såväl som för hela Region Skåne. Området kompetensförsörjning handlar om allt från hur vi når ut till, för oss intressanta, målgrupper till hur vi kan introducera, utveckla och motivera vår personal. Det innebär att du samordnar och driver många av de aktiviteter som finns inom området kompetensförsörjning så som framtida chefsförsörjning, mentorskap, kompetensanalys och kompetenskartläggning. Därtill även till viss del arbetsmarknadsåtgärder, exjobb och arbetsmarknadsmässor. Du representerar även förvaltningen i regionala nätverk och arbetsgrupper där du får vara med och driva och utforma det regionala arbetet inom kompetensförsörjningsprocessen.
I rollen som HR partner har du många kontaktytor såväl inom förvaltningen så som med HR-kollegor i andra förvaltningar i Region Skåne. Du lägger självständigt upp ditt arbete men samarbetar och prioriterar kring de övergripande delarna tillsammans med dina kollegor.
Din arbetsplats är Dockplatsen i Malmö men vi erbjuder en hybridlösning som möjliggör en bra balans mellan arbete och fritid. Då förvaltningen bedriver verksamhet runt om i hela Skåne förekommer det resor i tjänsten.
Vi erbjuder dig en varierande och utvecklingsorienterad tjänst som är präglad av ett nära samarbete med dina kollegor och chefer i organisationen. Vi hoppas att du vill fortsätta att utvecklas i din roll som HR-partner tillsammans med oss! Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom personalvetarområdet alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Därtill har du minst några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete där du har arbetat som HR-partner eller i motsvarande roll. Du har goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. För tjänsten krävs ett stort intresse och förståelse för kompetensförsörjningsfrågor och kompetensförsörjningsprocessen. Vidare är det en stor fördel om du har erfarenhet av liknande arbete med kompetensförsörjning i tidigare roller och/eller erfarenhet från offentlig sektor.
För att vara framgångsrik i rollen är det viktigt att du tar egna initiativ, är proaktiv och trivs med att arbeta självständigt. Därtill har du en god förmåga att planera, sortera och prioritera mellan olika arbetsuppgifter och rollen kräver att du självständigt kan fördela dina uppgifter såväl dagligen som över tid. Vidare är du noggrann, ansvarstagande och lyhörd.
Vi förväntar oss att du delar med dig av din kunskap och att du aktivt bidrar till förbättringsarbetet tillsammans med dina kollegor. Du stimuleras av att arbeta konsultativt och vi sätter stort värde vid din förmåga att vara en god relationsbyggare som leder till att du blir en naturlig samtals- och samarbetspartner för chefer och kollegor inom organisationen.
På en mindre enhet, som vår HR-enhet, är teamkänslan av extra vikt vilket gör att god samarbetsförmåga är centralt för oss. Vi är varandras bollplank som kan ge goda råd i kluriga situationer och vi delar med oss av varandras kunskap för att tillsammans hitta bästa möjliga lösning. Vi kommer därför att lägga stor tyngd vid personlig lämplighet. Det är också viktigt för oss att du delar och kan vara en förebild för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Varmt välkommen med din ansökan för att bli en del av vårt team!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Sofie Ahlgren Olsson, Rekryterare (för frågor om sofie.e.olsson@skane.se 0722-36 25 94 Jobbnummer
9470458