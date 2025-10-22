HR-partner inom lön, arbetsvillkor och arbetsrätt till Regionservice
2025-10-22
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du få möjlighet att jobba såväl operativt som strategiskt inom HR-området och vara med att forma HR-funktionen inom Regionservice? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning och har i uppdrag att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienter ska få en god och säker vård. Regionservice ansvarar för serviceområden som lokalvård, måltider, textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi och HR.
HR-enhetens uppdrag inom förvaltningen är att proaktivt stödja förvaltningens ca 100 chefer i HR relaterade frågor. Vi har ett viktigt uppdrag och arbetar målinriktat för att skapa en trygg organisation med hög leveransförmåga som kännetecknas av effektiva arbetssätt och enhetliga leveranser.
Vårt kompetenta HR-team består av åtta medarbetare; HR-partners, HR-chef, HR-specialist och förändringsstrateg. Vi är en HR-enhet som präglas av gott samarbete och ett starkt engagemang för vårt uppdrag. Genom tydlig och öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och vilja att stötta varandra arbetar vi för att skapa förutsättningar för såväl utveckling som trivsel i arbetet. Vi har en kultur där vi delar kunskap, tar ansvar tillsammans och värnar om varandra. Som HR-partner blir du en viktig del av ett team som arbetar gemensamt för att ge verksamheten ett professionellt och verksamhetsnära HR-stöd. Hos oss får du möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av HR-processerna såväl inom Regionservice som över hela Region Skåne. Samtliga inom HR-funktionen på enheten har dessutom ett fokusområde som de ansvarar för och i dagsläget har vi behov av någon som kan ta ett ägandeskap inom lön och arbetsvillkor/arbetsrätt. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
I din viktiga roll som HR-partner kommer du arbeta aktivt och engagerat i partnerskap med förvaltningens chefer i samtliga HR-relaterade processer såsom arbetsvillkor och arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, kompetensförsörjning, ledarskap samt lönebildning. Detta innebär att du som HR tar initiativ, agerar proaktivt och främjar dialog samt medledarskap tillsammans med verksamhetens chefer. Du kommer framför allt att jobba nära chefer inom område produktion, vilket omfattar vårt tvätteri och produktionskök i Kristianstad och Ängelholm. Som HR-partner ingår du också i ledningsgruppen för det verksamhetsområde du stöttar. Placering för den här rollen kommer framför allt att vara i Kristianstad men resor till såväl Ängelholm som till Malmö förekommer på kontinuerlig basis.
Utöver ditt uppdrag att stötta verksamhetens chefer har du det viktiga uppdraget att aktivt driva förvaltningens arbete inom lön och arbetsvillkor/arbetsrätt. Området är ett strategiskt viktigt område för Regionservice såväl som för hela Region Skåne. Fokusområdet innebär att du samordnar och driver många av de aktiviteter som finns inom området såsom att delta i Region Skånes lönekartläggning och löneöversyn som representant för Regionservice, som att delta i Region Skånes arbete med löneanalys genom att planera, genomföra och följa upp löneanalys inom Regionservice i samarbete med HR-partners, chefer och ledningsgrupper. I uppdraget ingår även att ta fram och genomföra utbildningar för förvaltningens chefer inom lön och arbetsvillkor. Ytterligare delar som ingår i uppdraget är att aktivt medverka vid olika regionala nätverk inom lön och arbetsrätt, representera förvaltningen och bidra med din kunskap för utveckling av Region Skånes arbetssätt. Även arbetet med bisysslor ingår i processen i dagsläget.Kvalifikationer
För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är proaktiv och modig. Du får med dig cheferna och de ser dig som ett självklart bollplank i processer framåt. Du har förmåga att både skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och dialoger. Dina analyser är skarpa och du kan på ett lättförklarligt sätt kommunicera ut dem. Vidare är du duktig på att ta initiativ och har ett driv för att förflytta oss framåt.
Vi värdesätter gott samarbete och önskar att du bidrar till vårt team genom att efterleva Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vidare är det självklart för oss att ha roligt på jobbet och att vi alla bidrar till gruppens välmående och sammanhållning.
Gällande de formella kraven välkomnar vi dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har arbetat några år i en liknande tjänst där lön- och arbetsvillkorsfrågor inom det offentliga har varit ditt fokus. Arbetet förutsätter goda kunskaper i Office-paketet samt att du är van användare av IT-stöd. För att lyckas i rollen krävs även mycket goda kunskaper i svenska språket i både och tal och skrift.
Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
