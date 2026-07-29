HR-konsulter till HR-närstöd, Region Västernorrland
Region Västernorrland / Personaltjänstemannajobb / Sundsvall Visa alla personaltjänstemannajobb i Sundsvall
2026-07-29
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
HR-direkt är en del av Enheten för HR-närstöd, organiserad under Regionledningsförvaltningen. Enheten ansvarar för sakkunnigt och konsultativt stöd inom HR-området, där HR-direkt hjälper till att skapa ett tillgängligt och brett stöd till regionens alla chefer.
HR-direkt ger snabbt och tillgängligt stöd via mail och telefon vid allmänna och avgränsade HR-frågor från organisationens chefer. Här hanteras och besvaras frågor inom ett brett HR-fält och uppdraget blir därför både varierat och lärorikt med många dagliga kontaktytor. För rätt person finns stora möjligheter att efter en tid i HR-direkt växa in i andra roller och uppdrag inom HR-organisationen. Därför är rollen en bra start för dig som är relativt nyutbildad och i början av din utvecklingsresa inom HR.
Vi på HR-närstöd söker nu två HR-konsulter för att ersätta ordinarie medarbetare i samband med ett utökat uppdrag inom det verksamhetsnära HR-stödet. Tjänsterna avser vikariat, på heltid, med tillträde 2026-09-17 till och med 2026-12-31. Placeringsort är Sundsvall, Örnsköldsvik eller Härnösand och fastställs i dialog med chef.
ArbetsuppgifterStöd och information till chefer gällande arbetsrätt i lag och avtal samt arbetsgivarens processer och styrande dokument inom HR-området
Avlastning genom administrativa/utredande uppdrag inom enheten
Övriga arbetsuppgifter kan tillkommaPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Vi söker dig somHar en akademisk examen med inriktning inom HR, alternativt har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om duHar arbetslivserfarenhet från HR-området, gärna inom kommun/region och har kunskap i gällande kollektivavtal
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Självgående
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Regionledningsförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Helena Johansson helena.johansson5@rvn.se +4660181137 Jobbnummer
10015158