HR-konsult till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab

I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till psykiatri, rehab och hab! Vår verksamhet består av Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna, rehabiliteringen, habiliteringen och hjälpmedelscentralen där vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Som HR-konsult hos oss har du en betydelsefull roll i verksamhetsområdets stab. Stabens består av HR, controllers, bemanningsplanerare och sekreterare. Vi är idag 13 personer som stödjer verksamheten. Stabens uppdrag innebär stöd och service till verksamhetens chefer för att nå uppsatta mål, driva utveckling och skapa bra helhetslösningar med patienten i centrum.
Vårt HR-team består av tre HR-konsulter samt en HR-samordnare där vi har ett nära och prestigelöst samarbete. En av våra kollegor går nu vidare till ett annat jobb och vi söker därmed dig som vill bli en del av vårt team. Är du redo för din nästa utmaning inom HR-området? Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig som HR-konsult ett intressant och omväxlande arbete i en utvecklande och stimulerande verksamhet. Arbetssättet är huvudsakligen konsultativt, men vi arbetar också med att implementera, utveckla och följa upp riktlinjer och rutiner inom hela det personalpolitiska området. Som HR-konsult arbetar du nära verksamhetens chefer och är deras stöd inom HR-området.
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom HR-området såsom rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, avtalstolkning, ledarskapsutveckling, löneöversyn samt chefs- och ledarskapsstöd. Du kommer även driva utvecklingsfrågor tillsammans med chefer respektive medarbetare inom staben. Inom vårt HR-team får du även möjlighet att fördjupa dig inom ett eller flera områden.Kvalifikationer
Du som söker har utbildning inom HR från PA-programmet eller motsvarande akademisk utbildning. Vi ser gärna att du är trygg i din profession och tycker om att arbeta brett inom området.
Som person trivs du när din arbetsdag är varierande och du är flexibel i ditt arbetssätt. Du är initiativrik och ser möjligheter istället för hinder. Med en analytisk förmåga kan du arbeta både självständigt och i grupp. God kommunikativ förmåga och skicklighet i att skapa goda relationer och bygga förtroende är viktiga egenskaper. Vi ser gärna att du har ett helhetsperspektiv, ett prestigelöst förhållningssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Om detta låter som dig, tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att hållas 3/11 samt 4/11.
