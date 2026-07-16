HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm
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2026-07-16
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För kunds räkning söker vi en erfaren HR-konsult till ett uppdrag hos en statlig myndighet i Stockholm. Du får en central roll i att stötta chefer inom arbetsrätt, rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering samtidigt som du bidrar till utveckling av HR-processer och administrativa arbetssätt.
Start: 2026-09-01
Slut: 2027-02-28
Omfattning: Heltid
Plats: Kungsholmen
Uppdragsbeskrivning
I rollen som HR-konsult stödjer och vägleder du chefer i frågor som rör arbetsrätt, rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Du arbetar nära HR-enheten som består av fem medarbetare och bidrar till både det operativa HR-arbetet och utvecklingen av myndighetens processer. Uppdraget omfattar även administrativa HR-processer och arbete i relevanta HR-system.
Vem passar för uppdraget?
Du har akademisk examen inom personalvetenskap eller motsvarande. Minst tre års operativ erfarenhet av HR-arbete krävs, liksom dokumenterad erfarenhet av arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Som person är du strukturerad, samarbetsinriktad och trygg i en rådgivande roll mot chefer.
Meriterande
Erfarenhet av HR-arbete inom statlig myndighet är meriterande.
Så ansöker du
Ansök genom att registrera ditt CV, gärna i Word format. Urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail pg GDPR.
Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Varför Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister och samarbetar med företag, myndigheter och organisationer i hela Sverige. Som konsult erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, månadslön, försäkringar, tjänstepension och goda möjligheter till utveckling. Läs mer om hur det är att vara konsult på Jefferson Wells: https://www.jeffersonwells.se/sv/karriar/konsult-pa-jefferson-wells. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Fyrverkeribacken 13 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Jeffersonwells Kontakt
Contact
Cecilia Åkerlind Nisser Cecilia.Nisser@jeffersonwells.se Jobbnummer
10004245