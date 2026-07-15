HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vi söker en HR‐konsult med minst tre (3) års erfarenhet av operativt HR-arbete
till ett uppdrag i Stockholmsområdet. Uppdragsgivaren är en statlig myndighet. Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du brett inom HR och fungerar som ett nära stöd till chefer i operativa och arbetsrättsliga frågor. Uppdraget omfattar såväl strategiska som mer administrativa HR‐uppgifter.
Uppdraget omfattar främst att:
• Stödja och ge råd inom bl.a. arbetsrätt, rekrytering och systematiskt
arbetsmiljöarbete/rehabilitering till myndighetens chefer
• Hantera operativa administrativa processer och system inom
ovanstående områden
• Bidra till att utveckla och förenkla HR-processer inom ovanstående
områden
• Arbeta som chefsstöd i organisation, förändring och personalärenden
HR-enheten består av fem medarbetare – två lönehandläggare och två
personalspecialister och leds av HR-chef.Profil
Vi söker dig som är en trygg och självgående HR‐konsult med ett brett perspektiv på HR‐arbetet och en god förståelse för hur det är att arbeta i en offentlig verksamhet. Du har förmåga att växla mellan operativa och rådgivande uppgifter och trivs i rollen som stöd till chefer i deras vardag.
Vi ser gärna att du har:
• Akademisk examen inom personalvetenskap eller motsvarande
• Minst tre (3) års erfarenhet av operativt HR-arbete
• Dokumenterad erfarenhet inom arbetsrätt, rekrytering och systematiskt
arbetsmiljöarbete
• Erfarenhet av att arbeta nära chefer i personal- och organisationsfrågor
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av HR-arbete inom statlig myndighet
Du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, med ett professionellt och prestigelöst förhållningssätt. Du har lätt för samarbete och är trygg i att ta ansvar, både i ditt eget arbete och i en samordnande roll gentemot kollegor, även utan formellt chefsansvar.
Tidigare erfarenhet av att leda eller samordna arbete i team är meriterande.
Uppdraget är på heltid och förväntas pågå under perioden 2026-09-01 – 2027-02-28.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se Jobbnummer
10003835