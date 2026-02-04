HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm

Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-04


Publiceringsdatum
2026-02-04

Om tjänsten
Vi söker en senior HR-konsult till en statlig myndighet i Stockholm. I rollen som HR-konsult kommer du att fungera som ett kvalificerat stöd till verksamheten, särskilt i samband med en organisatorisk förändring. Du har mycket goda kunskaper inom arbetsrätt och är trygg i att ge rådgivning i komplexa HR-frågor.

Uppdraget innebär till stor del att ta fram underlag, svara på HR-relaterade frågor samt bidra med innehåll av hög kvalitet. Du är strukturerad, kommunikativ och har en stark förmåga att uttrycka dig väl i skrift.

Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm är ett konsultuppdrag på heltid (även möjlighet att arbeta deltid) med start omgående och beräknas pågå till 30/6 - 2026 Det finns möjlighet till distansarbete i viss mån och enligt överenskommelse.

Krav för tjänsten:
*Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt

• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt

• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)

• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)

• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området

• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift

• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.

För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.

Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att vara HR-stöd i en organisatorisk förändring
• Erfarenhet av statlig myndighet

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Sista ansökningsdag är 2026-02-05, urval sker löpande.

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström

Jobbnummer
9721856

