HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm
2026-02-04
Vi söker en senior HR-konsult till en statlig myndighet i Stockholm. I rollen som HR-konsult kommer du att fungera som ett kvalificerat stöd till verksamheten, särskilt i samband med en organisatorisk förändring. Du har mycket goda kunskaper inom arbetsrätt och är trygg i att ge rådgivning i komplexa HR-frågor.
Uppdraget innebär till stor del att ta fram underlag, svara på HR-relaterade frågor samt bidra med innehåll av hög kvalitet. Du är strukturerad, kommunikativ och har en stark förmåga att uttrycka dig väl i skrift.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-konsult till statlig myndighet i Stockholm är ett konsultuppdrag på heltid (även möjlighet att arbeta deltid) med start omgående och beräknas pågå till 30/6 - 2026 Det finns möjlighet till distansarbete i viss mån och enligt överenskommelse.
Krav för tjänsten:
*Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• Kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• God kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• Goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av att vara HR-stöd i en organisatorisk förändring
• Erfarenhet av statlig myndighet
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-02-05, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
