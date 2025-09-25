HR-konsult till Regional utveckling och Länstrafiken Kronoberg
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vi arbetar för invånarna, på uppdrag av politiken och i nära samverkan med olika samhällsaktörer för att driva utvecklingen i Kronobergs län framåt. Regional utveckling har omkring 120 medarbetare fördelade på sex olika verksamhetsområden, inklusive Grimslövs folkhögskola.
Länstrafiken Kronoberg har visionen att vara "det bästa sättet att resa". Här ansvarar vi för upphandling, samordning, planering, utveckling och marknadsföring av kollektivtrafiken i länet. Förvaltningen har cirka 80 medarbetare inom sju verksamheter.
Tjänsten är placerad på Nygatan 20 i centrala Växjö.
Som HR-konsult hos oss får du en viktig roll med ett brett och varierat uppdrag.
Du kommer att arbeta för båda förvaltningarna, men ha din placering inom Ledningsstöd på Regional utveckling. Ledningsstödsfunktionen består av sju personer med kompetens inom HR, ekonomi och ledningskoordinering.
Vårt HR-team består idag av två HR-konsulter och en HR-samordnare. Vi har ett nära, prestigelöst och stöttande samarbete. Nu går en av våra kollegor i pension och vi söker dig som vill bli en del av vårt team!
Vi erbjuder dig ett spännande och mångsidigt arbete inom en dynamisk och utvecklande verksamhet. Rollen präglas av ett konsultativt arbetssätt, men innefattar även att ta fram, implementera och följa upp riktlinjer och rutiner inom hela HR-området. Uppdraget innebär kontakter med såväl enskilda medarbetare som chefer varför stor vikt läggs vid förmågan att kunna ge stöd både individuellt och i grupp, med målet en hållbar arbetsmiljö. Du kommer arbeta som generalist inom hela HR-området.
Arbetsuppgifterna är breda och varierade du kommer att arbeta med allt från rekrytering, arbetsmiljö och rehabilitering till avtalstolkning, ledarskapsutveckling, löneprocesser samt stöd till chefer i deras ledarskap. Du kommer också att driva utvecklingsinitiativ, inte minst inom arbetsmiljöområdet, tillsammans med chefer och vid behov fungera som samtalsstöd eller coach för både chefer och medarbetare. Inom vårt HR-team finns möjlighet att fördjupa sig inom särskilda områden utifrån intresse och behov. Du förväntas kunna bidra med alla förekommande arbetsuppgifter i arbetsgruppen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom relevant område samt har några års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete så du känner dig trygg i din yrkesroll. Har du erfarenhet och intresse av coachande samtal och grupputvecklingsinsatser är det meriterande.
Som person är du flexibel och trivs med en varierad arbetsdag. Du är van att vara drivande i processer och ligga steget före. Du är initiativrik, lösningsorienterad och har lätt för att se möjligheter. Du har god analytisk förmåga och arbetar både självständigt och tillsammans med andra. Din kommunikativa förmåga är stark, och du är skicklig på att bygga relationer och skapa förtroende. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och är en viktig del i teamets utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
