HR-konsult till Rättspsykiatriska regionkliniken
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken / Administratörsjobb / Växjö
2026-01-19
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken har både ett region- och riksintag och är en av landets fem regionkliniker. Flertalet av patienterna är överlämnade av domstol till vård. Kliniken tar också emot patienter från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Verksamheten består av 11 slutenvårdsenheter samt en öppenvårdsenhet. Även FoU för klinisk forskning finns vid kliniken. Totalt arbetar ca 450 personer med olika professioner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som HR-konsult kommer du att vara chefernas närmaste stöd inom HR-området. Du kommer främst att arbeta med rekrytering och samordna klinikens timavlönade. Kliniken har ca 150 timavlönade vilket kräver uppföljning av bla företrädesrätt, löneöversyn, utbildningsinsatser, säkerhetssamtal m.m Du kommer även ha andra förekommande arbetsuppgifter inom HR-området såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, avtalstolkning och ledarskapsutveckling. Du kommer att ha ett nära samarbete med klinikens HR-konsult och HR-samordnaren som också kommer vara din närmaste chef.
Arbetssättet är huvudsakligen konsultativt men vi arbetar också med att implementera, utveckla och följa upp riktlinjer och rutiner inom hela det personalpolitiska området.
Som HR-konsult inom rättspsykiatrin kommer du få ett intressant och omväxlande HR-arbete. Tjänsten är ett vikariat för en föräldrarledighet på ca 1 år.Kvalifikationer
Vi ser att du har en PA-examen eller motsvarande akademisk utbildning med minst 15 hp inom arbetsrätt. Erfarenhet av tidigare HR-arbete samt kunskap om avtalsområdet för kommun och regioner ses som meriterande.
Som person ser vi att du är initiativrik och ser möjligheter istället för hinder. Vi ser också att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Likaså har du en god kommunikativ förmåga och kan skapa goda- och förtroendefulla relationer. Du har också ett synsätt som präglas av ett helhetsperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med anställning görs också ett utdrag ut brotts- och misstankeregistret samt personsäkerhetskontroll.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Kontakt
Enhetschef/HR-samordnare
Karolina Lewis karolina.lewis@kronoberg.se 0767-259 641 Jobbnummer
9693154