HR-konsult till Rättspsykiatriska regionkliniken
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-11-03
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken har både ett region- och riksintag och är en av landets fem regionkliniker. Flertalet av patienterna är överlämnade av domstol till vård. Kliniken tar också emot patienter från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Verksamheten består av 11 slutenvårdsenheter samt en öppenvårdsenhet. Även FoU för klinisk forskning finns vid kliniken. Totalt arbetar ca 430 personer med olika professioner hos oss.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med rekrytering och samordna klinikens timavlönade medarbetare. Kliniken har cirka 150 timavlönade vilket innebär ett kontinuerligt behov av uppföljning inom bland annat företrädesrätt, löneöversyn, utbildningsinsatser och säkerhetssamtal.
Du fungerar som chefernas närmaste HR-stöd och är konsultativt bollplank inom hela HR-området från arbetsmiljö och rehabilitering till avtalstolkning och kompetensförsörjning.
Du samarbetar nära klinikens HR-konsult och du ingår i HR- och kompetensförsörjningsenheten, med klinikens HR-samordnare som närmaste chef.
Arbetet präglas av ett konsultativt arbetssätt där du aktivt bidrar till att implementera, utveckla och följa upp riktlinjer och rutiner inom hela det personalpolitiska området.
Som HR-konsult inom rättspsykiatrin erbjuds du ett omväxlande HR-uppdrag där du får möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt.Kvalifikationer
Vi ser att du har en personalvetarexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete är meriterande, liksom kunskap om avtalsområdet för kommun och region.
Vi söker en person som är initiativrik, lösningsorienterad och har lätt för att se möjligheter istället för hinder. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en god kommunikativ förmåga som gör det lätt för dig att skapa förtroendefulla relationer. Ditt arbetssätt präglas av engagemang, ansvarstagande och ett helhetsperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I samband med anställning görs också ett utdrag ut belastnings- och misstankeregistret hos polisen samt personsäkerhetskontroll.
Enhetschef/HR-samordnare
Karolina Lewis karolina.lewis@kronoberg.se 0470-589708 Jobbnummer
