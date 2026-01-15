HR-konsult till HR-avdelningens bemanningscenter
Drivs du av att stötta chefer, arbeta med arbetsrätt och göra skillnad i en stor organisation? Då kan du vara vår nya HR-konsult i bemanningscenter!
Vilka är vi?
HR-avdelningen tillhör kommundirektörens kontor och har det övergripande uppdraget att verkställa kommunens personalpolitik. Genom att vägleda, stödja och styra inom HR-området vill vi skapa goda förutsättningar för chefer och medarbetare. Vi arbetar i nära samarbete med verksamheten för att Norrköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.
HR-avdelningen är organiserad i fyra enheter; kompetensförsörjningsenheten, löneenheten, förhandlingsenheten och HR-enheten. Kompetensförsörjningsenheten består av ett team av HR-administratörer, HR-konsulter och HR-specialister som tillsammans arbetar med att kvalitetssäkra och skapa enhetlighet i frågor som rör kompetensförsörjning, bemanning och rekrytering.
Bemanningscenter tillhör kompetensförsörjningsenheten och har uppdraget att snabbt kunna anpassa organisationen efter nya förutsättningar och samtidigt ta tillvara på varje enskild medarbetares kompetens. Vi har det kommungemensamma ansvaret för frågor gällande LAS såsom vakansprövning, konvertering, företrädesrätt och övertalighet.
Bemanningscenter består av 4 engagerade kollegor som arbetar tätt tillsammans. Vi driver självständigt arbetet utifrån uppdraget och samarbetar nära övriga funktioner på HR-avdelningen, i synnerhet kollegor på förhandlingsenheten, fackliga representanter och våra chefer i organisationen.
Du hittar oss i ljusa, öppna och trevliga lokaler på Drottninggatan 26. Under 2026 ser vi fram emot en flytt till det nyrenoverade Rådhuset.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I rollen som HR-konsult är du med och driver bemanningscenters arbete framåt, utifrån arbetsrättsliga och kommungemensamma rutiner. Du verkar på både operativ och taktisk nivå. Du arbetar administrativt i olika system och samlar in data och statistik inom området, vilket ligger till grund för både HR-avdelningens arbete och kontorens proaktiva insatser.
Andra arbetsuppgifter som ingår är bland annat att arbeta med att bevaka företrädesrätt, konverteringar samt den kommungemensamma övertalighetsprocessen. Utöver det ingår också kompetenskartläggningssamtal, men även samtal av känslig karaktär såsom avslutssamtal vid arbetsbrist där du representerar arbetsgivaren.
Du arbetar för att skapa tydlighet för chefer och medarbetare i organisationen kring vår bemanningsprocess genom likvärdig bedömning och hantering av ärenden. Du informerar och utbildar kontoren i arbetsrättsliga processer, så som övertalighet och omplaceringsutredningar. Du lyssnar in vilka behov som finns i verksamheten och för dialog med facken. I rollen samarbetar du tätt med cheferna i vår organisation och är stöttande, styrande och servande i de processer ni driver.
Som HR-konsult i bemanningscenter erbjuds du ett omväxlande uppdrag där du tillsammans med dina kollegor har en viktig roll i kommande utvecklingsinsatser, till exempel kopplat till systemstöd och titelarbete.
Vem är du?
Du har en högskoleutbildning med inriktning HR, beteendevetenskap alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom HR och har jobbat med chefsstöd på taktisk och operativ nivå.
Du har erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga frågor, alternativt förskaffat dig kunskap via utbildning. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i en större organisation, gärna kommunal. Det är positivt om du har erfarenhet av fackliga frågor.
Du har god administrativ kunskap och erfarenhet av arbete i olika system samt Excel.
Som person är du serviceinriktad och arbetar aktivt med att upprätthålla en god dialog med cheferna du stöttar. Du uttrycker dig tydligt och förtroendeingivande och anpassar kommunikationen efter den du möter för att säkerställa förståelse.
Du identifierar behov och arbetar lösningsfokuserat för att tillgodose önskemål, samtidigt som du utifrån ett professionellt förhållningssätt vägleder utifrån lagar och uppsatta rutiner.
Du är trygg i din profession och arbetar självständigt utifrån ditt uppdrag, du tar dig an uppgifter och kan fatta beslut utifrån roll och mandat. Samtidigt är du samarbetsinriktad och ser det som viktigt med utbyte av information och kunskap med dina kollegor.
Du är strukturerad och kan organisera och prioritera bland uppgifter och större mängder information. Du är mottaglig för förändringar och har lätt att anpassa dig utifrån nya situationer och arbetssätt.
Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 1 februari
Kontakt: För frågor gällande tjänsten, kontakta HR-chef Stina Fogel på stina.fogel@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult Anna Mellqvist på anna.mellqvist@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
