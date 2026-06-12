HR-konsult till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
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2026-06-12
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HR-avdelningen på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen växer och vi söker nu en HR‐konsult som vill arbeta verksamhetsnära och vara ett kvalificerat stöd till förvaltningens chefer. Hos oss blir du en del av en organisation i utveckling, där lärande och nytänkande är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsnära HR‐konsult har du ett viktigt och varierande uppdrag där du stöttar chefer i både operativa och strategiska HR‐frågor. I din konsultativa och coachande roll stöttar, utmanar och inspirerar du cheferna i verksamheten samtidigt som du fungerar som kvalificerat stöd inom bland annat arbetsmiljö, löneöversyn, rehabilitering, omställning och intern rörlighet samt arbetsrätt och konflikthantering.
Med din erfarenhet och trygghet i professionen identifierar du behov, gör kvalificerade bedömningar och tar initiativ till förändrings- och utvecklingsarbete. Du bidrar aktivt till förvaltningens övergripande mål och har en viktig roll i att vidareutveckla våra gemensamma arbetssätt. Vidare kommer du att driva organisationsförändring, arbetsmiljöärenden och arbetsrättsliga ärenden från a till ö. Dessutom stöttar du ledningsgrupper i deras arbete med personal, organisation och samverkan med fackliga parter.
Tillsammans med dina kollegor driver och utvecklar ni HR‐arbetet framåt. Ni delar kunskap, stöttar varandra i komplexa ärenden och bidrar med olika erfarenheter för att stärka HR‐funktionen som helhet. Därtill planerar och genomför du utbildningsinsatser inom dina specialistområden för både kollegor och chefer i organisationen. I vårt gemensamma uppdrag skapar vi förutsättningar för verksamheten att nå sina mål på ett effektivt och hållbart sätt.KvalifikationerKvalifikationer
Kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot HR/beteendevetenskap/organisation eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig dokumenterad erfarenhet i en generalistroll inom HR, kombinerat med fördjupad specialistkompetens inom ett eller flera HR-områden
Erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar och föreläsningar
God digital kompetens
Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Fördjupad specialistkompetens inom ett eller flera av följande HR-områden:
arbetsrätt,
förhandling,
konflikthantering,
samverkan/samverkansavtal,
fackliga relationer,
lönebildning.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i att hantera komplexa frågor där du analyserar, bryter ner och hittar lösningar som fungerar i praktiken. Du har ett lugnt och professionellt bemötande, är lyhörd och kommunikativ och skapar förtroende i både dialog och samarbete. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att driva dina uppdrag framåt, även i utmanande situationer. Med god självinsikt och omdöme gör du väl avvägda bedömningar och agerar med mod utifrån din professionella övertygelse.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen består av totalt 16 medarbetare som på ett professionellt sätt ger förvaltningsledning och verksamheternas chefer stöd och vägledning i frågor som sprider över hela HR-området. Avdelningen leds av en HR-chef samt en enhetschef.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi närmare 1700 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer kommer att äga rum den 8-9 juli.Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef HR
Maria Lilja maria.lilja@malmo.se +46721560999 Jobbnummer
9960773