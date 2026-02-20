HR-konsult till en statlig myndighet i Örebro
2026-02-20
Om tjänsten
Vi söker en HR-konsult till en statlig myndighet i Örebro! Du kommer att arbeta verksamhetsnära mot specificerade verksamheter och ge proaktivt stöd och rådgivning till chefer inom hela HR-området. Uppdraget innebär deltagande i ledningsgrupper samt stöd i frågor såsom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och omställningsarbete.
Du förväntas självständigt driva sina ärenden i nära samarbete med övriga medarbetare på HR-avdelningen. Arbetet präglas av ett nära och prestigelöst samarbete.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-konsult är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå till och med vecka 26.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som HR-generalist eller likvärdigt
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om HR-system (exempelvis Heroma, Primula m.fl.)
• kunskaper om rekryteringsverktyg (exempelvis ReachMee m.fl.)
• god kännedom om lagar och förordningar inom HR-området
• kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
• goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av liknande roll inom statlig verksamhet.
Om dig
Vi söker dig som är trygg och stabil med gott självledarskap samt ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026-02-23.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
