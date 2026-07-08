HR-Konsult med specialisering arbetsrätt och anställningsvillkor
Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen / Personaltjänstemannajobb / Östersund Visa alla personaltjänstemannajobb i Östersund
2026-07-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Tjänsten är placerad på en av HR-avdelningens två underliggande enheter. Avdelningen ansvarar för regiongemensamma personal- och arbetsgivarfrågor av både strategisk och stödjande karaktär med uppdrag att bidra till verksamhetens utveckling och resultat. HR-avdelningen utvecklar och implementerar regiongemensamma HR-processer i verksamheten och stödjer verksamhetens chefer inom hela det arbetsgivarpolitiska området.
Enheten ansvarar för att Region Jämtland Härjedalens anställningsvillkor och lönebildning, administration av löner, pensioner och arvoden, arbetsrättsliga stöd samt att systemstöd kopplat till lön och PA-administration bidrar till verksamheternas utveckling och resultat.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Tjänsten som HR-konsult med inriktning arbetsrätt, anställningsvillkor och lönebildning är en ny tjänst som tillkommit som en del av HR-avdelningens utvecklingsarbete för att säkra en verksamhetsnära och tillgänglig och sakkunnig HR-organisation. Tjänsten ingår i ett team specialicerat på anställningsvillkor, arbetsrätt och avtal innehållande HR-strateger, HR-konsulter och Bemanningsspecialister.
I uppdraget ingår att tillsammans med teamet bland annat:
• Bidra till utveckling och förvaltning av regionens förmåner och anställningsvillkor.
• Ge stöd till chefer och HR i personärenden som rör personliga skäl och misskötsamhet.
• Planera, samordna och följa upp löneöversynsprocessen.
• Genomföra löneanalys, arbetsvärdering och bidra i arbetet med regionens lönebildning
• Utveckla och förvalta samverkansavtal, föra dialog med arbetstagarorganisationer
• Bistå vid avtals- och tvisteförhandlingar
• Bevaka utvecklingen inom arbetsrättslig praxis
• Stödja i tolkning och tillämpning av interna rutiner, arbetsrättsliga lagar och avtal
• Utbilda och skapa utbildningsmaterial inom ämnet för HR såväl som för chefer
• Vara behjälplig i bemanning av supporten
Arbetet kommer att ställa höga krav på förmåga att samarbeta med många parter, såväl internt inom HR som chefer i verksamheten.Kvalifikationer
Utbildning och yrkeserfarenhet:
180 hp inom Personalvetenskapliga området, eller annat område som är relevant utifrån arbetsgivarens bedömning.
Och/eller flerårig yrkeserfarenhet i relevant befattning.
Arbetslivserfarenhet inom lönebildning, utformning av anställningsvillkor, arbetsrätt och förhandling är meriterande.Övrig information
Förmåga att på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt kommunicera processer, riktlinjer och beslut till både chefer och medarbetare.
Förmåga att analysera behov, se helheter och samband mellan verksamhet, process, system och användarbeteenden.
Erfarenhet av att omsätta analys till praktiska lösningar och verksamhetsanpassade implementationer.
Språk:
God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 7 C329786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 50 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, HR-avdelningen Kontakt
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se +46705874307 Jobbnummer
9996092