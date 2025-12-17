HR-konsult med rekryteringsansvar och säljdriv - Vi söker dig!
HR-Byrån i Mälardalen AB / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2025-12-17
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Byrån i Mälardalen AB i Enköping
, Solna
, Stockholm
, Huddinge
, Sandviken
eller i hela Sverige
Are you the One?
Är du en driven HR-personlighet som trivs i en varierande roll där du kombinerar konsultuppdrag, rekrytering och kundkontakt?
Vill du representera ett växande bolag på mässor, event och i uppsökande kundarbete? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Som HR-konsult hos oss får du en unik kombination av uppgifter. Du kommer både att arbeta operativt ute hos våra kunder och med direktrekryteringar.
Rollen passar dig som gillar att ha många bollar i luften och som uppskattar omväxling - från strategiska HR-frågor till relationsbyggande kundarbete.
Du kommer bland annat att:
Vara ute hos våra kunder som HR-konsult och stötta i personalrelaterade frågor.
Driva och genomföra rekryteringsprocesser från start till mål.
Arbeta aktivt med försäljning genom uppsökande kundkontakt.
Representera bolaget på mässor, nätverksträffar och event.
Underhålla och utveckla relationen med befintliga kunder.
Fungera som rådgivande partner inom HR, arbetsrätt och organisationsutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, gärna både operativ och strategisk.
Har bakgrund inom HR, personaladministration eller närliggande område.
Gillar kundkontakt och har ett naturligt säljdriv.
Är trygg i att representera verksamheten utåt och trivs på mässor och event.
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer.
Är flexibel, självgående och trivs i en roll med variation och eget ansvar.
Vi erbjuder
En dynamisk roll där ingen dag är den andra lik med möjligheten att kombinera HR-konsultation med rekrytering och kundansvar. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, driv och utveckling och där du får stor frihet under ansvar samt möjlighet att påverka din vardag. Vi erbjuder en arbetsplats där din kompetens gör verklig skillnad - både för oss och för våra kunder.
Om HR-Byrån i Mälardalen
HR-Byrån i Mälardalen AB drivs med fokus att vara den externa HR-avdelningen för de bolag som inte har en egen eller behöver stöd i sin befintliga. I detta ingår att verka som HR-konsulter och externa rekryterare. Våra kunder finns inom flertalet branscher och områden.
Vi brinner för att få vara med och göra skillnad till det bättre för både kunder och kandidater och gör det under ledorden engagemang, glädje och nyfikenhet.
Hos oss får du varierande arbetsuppgifter och möjlighet att själv styra din vardag.
Vi är i en väldigt rolig och expansiv fas och söker därför en till person som vill vara med på denna spännande resa och vara kulturbärare tillsammans med oss! Publiceringsdatum2025-12-17Så ansöker du
Sänd in CV och personligt brev via länken nedan. Rekryteringsprocessen kommer att ske löpande under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Pernilla Aronsson, VD på HR-Byrån i Mälardalen AB på 073-6516155 eller pernilla@hrbab.se Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Byrån i Mälardalen AB
(org.nr 559031-6104) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pernilla Aronsson 0736516155 Jobbnummer
9650094