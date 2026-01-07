HR-konsult med inriktning lönebildning och arbetsgivarfrågor
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en HR-verksamhet där du bidrar till ett meningsfullt, begripligt och hanterbart HR-arbete för chefer och verksamhet? Nu söker vi en engagerad HR-konsult med inriktning lön och lönebildning.
Som HR-konsult inom lön och lönebildning har du ett viktigt och förvaltande uppdrag. Du arbetar bland annat med löneöversyn, lönekartläggning, löneanalys samt stödjer utvecklingen av arbetssätt och löneprocesser.
Du kommer att ansvara för att utveckla HR-processer och arbetssätt inom arbetsgivarområdet.
Du ingår i en enhet bestående av kompetenta och engagerade kollegor som arbetar nära varandra även om vi har olika specialistområden och bidrar in i varandras uppdrag.
Du stöttar främst HR-konsulterna i den verksamhetsnära enheten inom löneområdet men också förvaltningens chefer. Vårt gemensamma arbetssätt på HR-avdelningen skapar en röd tråd genom hela HR-arbetet och ger bättre förutsättningar för chefer att utföra sitt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning motsvarande fil.kand 180 hp med inriktning Personal/HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en större organisation samt erfarenhet av arbete med lönebildning, löneöversyn, lönekartläggning och analys-/statistikverktyg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete i kommunal verksamhet
• att förmedla kunskap till kollegor och verksamheter
• utvecklingsarbete inom HR
• arbete med lön och lönebildning i offentlig verksamhet
• projektinriktat arbetssätt
Du arbetar självständigt, har god struktur, planerar långsiktigt och håller deadlines. Du är lösningsfokuserad, anpassningsbar och arbetar systematiskt för att leverera resultat med hög kvalitet. Du ser samarbete som en viktig framgångsfaktor och är tydlig och proaktiv i din kommunikation. Du har även en god pedagogisk förmåga.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen består av ca 30 medarbetare som erbjuder ett kvalificerat HR-stöd till cheferna i förvaltningen. Vi arbetar för att säkerställa ett hållbart arbetsliv och en trygg och säker arbetsplats.
Du kommer till en HR-avdelning med tydliga processer och ett välfungerande systemstöd, men du ges givetvis utrymme att utveckla rollen efter dina förutsättningar och verksamhetens behov.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som medarbetare hos oss erbjuds du flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Vi är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter till utveckling i din roll.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enl ökÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Kontakt
Enhetschef
Marina Ekberg marina.ekberg@malmo.se 0734072952
