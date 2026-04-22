HR-konsult med inriktning kompetensförsörjning
Vill du göra skillnad på riktigt - i en samhällsviktig organisation?
Vi söker en HR-konsult som vill arbeta både strategiskt och operativt med rekrytering, kompetensförsörjning och brett HR-stöd till chefer. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens fullt ut, i en organisation med många verksamheter, hög utvecklingstakt och nära besluten.
Om rollen
Hos oss får du vara både generalist och specialist. Som HR-konsult arbetar du både organisationsövergripande med kompetensförsörjning som arbetsområde samtidigt som du arbetar konsultativt mot en del av verksamheten i generella HR-frågor, t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö mm.
En stor del av ditt uppdrag ligger inom rekrytering och strategisk kompetensförsörjning. Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer genom hela rekryteringsprocessen enligt en kompetensbaserad och evidensbaserad metodik - från analys av behov och kravprofil till genomförd rekrytering.
Du arbetar bland annat med:
chefs- och specialistrekrytering
utveckling av rekryteringsprocesser och arbetssätt
kompetensförsörjningsfrågor ur ett långsiktigt perspektiv
arbetsgivarattraktivitet
onboarding och offboarding
Varför arbeta hos oss?
Hos oss arbetar du i en kommun med cirka 200 samhällsviktiga yrken - vilket gör HR-arbetet både komplext, meningsfullt och mycket varierande. Du får växla mellan strategiska och operativa frågor, arbeta både övergripande och verksamhetsnära, samt kombinera specialistkunskap med ett helhetsperspektiv på HR.
Verksamhetsområde Personal består av HR, Lön samt projektet Framtidssäkra kompetens tillsammans, totalt 14 engagerade kollegor. Vi har höga ambitioner, ett tydligt utvecklingsfokus och ett genuint intresse för kvalitet i HR-arbetet. Vi satsar på att utveckla en organisation som präglas av ett utvecklande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap, där lärande och innovation blir en del av vår kultur i strävan mot vår vision: enkel, effektiv och medborgarvänlig.
På HR har vi stor frihet att själva planera vårt arbete och möjlighet att lyfta upp vilka frågor som vi tycker är viktiga att driva. Det finns stor möjlighet att ta ansvar och vi får också mandat därefter. Vi har ett positivt och öppet klimat där vi stöttar och lär av varandra. Vi samarbetar och är varandras bollplank eftersom vi på riktigt tror att våra olika infallsvinklar både ger utveckling och bidrar till kvalitet. Kort sagt - vi älskar vårt jobb!
Vem är du?
Vi söker dig som:
är utbildad personalvetare eller har motsvarande kompetens
har viss erfarenhet inom området
har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt
är konsultativ, pedagogisk och bygger förtroende i samarbete med chefer
trivs med att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med operativt stöd
är en tydlig och professionell arbetsgivarrepresentant
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
strategiskt kompetensförsörjningsarbete
att leda rekryteringsprocesser från start till mål
HR-arbete i kommun
brett verksamhetsnära HR-stöd
I tjänsten behöver du ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du kommer att arbeta i Office 365 och olika HR-system. B-körkort är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Flextidsavtal finns
Möjlighet till visst distansarbete
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtalade förmåner: https://skr.se/download/18.5c921dcc189206be14aea9f/1688566563492/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2023.pdf
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Personalchef, Isak Holstenssson, isak.holstensson@sala.se
, tfn. 0224-74 72 43 Facklig kontakt
Vision, vision@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
