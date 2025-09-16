HR-konsult med inriktning förvaltningsstöd eller arbetsmiljö
2025-09-16
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Vill du vara med och göra skillnad i Avesta kommun?
Vi söker nu en HR-konsult till ett vikariat på cirka ett år. Hos oss på HR-enheten får du chansen att kombinera kvalificerat HR-arbete med nära samarbete med chefer och verksamheter - alltid med målet att skapa hållbara lösningar för arbetslivet.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
HR-enheten i Avesta kommun är en stödfunktion till cheferna i organisationen. Vi är ett team med åtta tjänster som tillsammans arbetar med HR-frågor i hela kommunen. Vårt uppdrag spänner över arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och utveckling av kommunens personalpolitik.Vi ser oss som ett lag där vi stöttar varandra, delar kunskap och skapar styrka genom gemensam riktning. Vi är stolta över vårt arbete och vågar vara både nytänkande och modiga i vårt stöd till organisationen.
Om rollen
Vi söker en HR-konsult som vill vara med i vårt team under ett år. Tjänsten kan antingen ha inriktning mot förvaltningsstöd eller arbetsmiljö. I din ansökan anger du om du är mest intresserad av att arbeta inom:
• Förvaltningsstöd/arbetsrätt - här stöttar du chefer i frågor kopplade till arbetsrätt, avtal och förhandlingar och är en trygg partner i olika personalärenden.
• Arbetsmiljö - här arbetar du med systematiskt arbetsmiljöarbete, stöd till chefer i arbetsmiljöfrågor samt insatser för en hållbar arbetsmiljö.
Gemensamt för båda rollerna är att du är närvarande i verksamheten, samarbetar nära cheferna och bidrar med din kunskap, trygghet och ditt engagemang.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande.
• Fördjupad kunskap inom arbetsrätt eller arbetsmiljö.
• Digital kompetens - du är van vid HR-system, administrativa system och digitala samarbetsverktyg.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Kunskap om kollektivavtal och förhandlingsfrågor (krav för inriktning förvaltningsstöd/arbetsrätt).
• Kunskap inom arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete (krav för inriktning arbetsmiljö).
Meriterande:
• Erfarenhet av HR-arbete i större organisation.
• Erfarenhet av offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att genomföra utbildningsinsatser.
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och kommunikativ, med god samarbetsförmåga. Du kan ta ansvar, bygga förtroendefulla relationer och bidra med lösningsfokus även i komplexa frågor. Vi värdesätter mod, nyfikenhet och en prestigelös inställning - hos oss vinner laget före jaget.
Varför Avesta?
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som driver HR-frågor framåt och stöttar varandra i vardagen. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du får kombinera expertkunskap med praktisk handling, och där du bidrar till utvecklingen av både organisation och arbetsmiljö. Här får du möjlighet att växa tillsammans med oss - och göra skillnad för hela Avesta kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277560/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262), https://avesta.se/ Arbetsplats
Avesta kommunkoncern Kontakt
HR-chef
Jessica Eriksson jessica.eriksson@avesta.se 0226-64 50 83 Jobbnummer
9511513