HR-konsult med fokus rekrytering till förskoleförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö
2026-02-12
Ref: 20260309
Brinner du för kompetensbaserad rekrytering och god kandidatupplevelse? Då kan du vara vår nästa kollega! Med Malmös barn i fokus är det inte svårt att hitta engagemang på jobbet. Vi söker nu en HR-konsult med fokus på rekrytering till vårt team. Vill du bli en av oss? Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
I din roll som HR-konsult med rekryteringsfokus är du en konsultativ partner som stöttar rekryterande chefer och arbetar operativt i flera rekryteringar parallellt. I Malmö stad jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering i alla våra processer och ditt fokus kommer vara att driva dessa processer från kravprofil till referenstagning.
Du kommer bli del i vårt rekryteringsteam som tillsammans utvecklar förvaltningens rekryteringsarbete och sporrar och stöttar varandra.
Vad erbjuder vi dig?
• Ett nära samarbete med dina rekryteringskollegor där ni stöttar varandra och utvecklar processer och smarta arbetssätt. Vi trivs tillsammans!
• Ett meningsfullt jobb där du har möjlighet att göra skillnad för Malmös barn genom att vara ett nära stöd till förvaltningens chefer.
• Att ingå i en HR-avdelning med hög kompetens och vilja att ligga i framkant.
• En centralt belägen arbetsplats nära Triangelns köpcentrum med goda pendlingsmöjligheter.
• Möjlighet att variera var du arbetar ifrån, en dag från kontoret, nästa från våra verksamheter och den tredje hemifrån. Arbetsuppgifterna styr.Kvalifikationer
Vi söker en rekryterare med starkt engagemang för rekrytering, som drivs av att göra skillnad och har ambitionen att ständigt utvecklas i sitt uppdrag.
Du har högskoleexamen med inriktning mot HR/PA om 180 Hp, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser från start till mål och vana att arbeta med digitala rekryteringsverktyg.
Vi ser det som meriterande om du:
• är utbildad och certifierad i testverktyget Aon.
• har erfarenhet av att arbeta med rekrytering inom offentlig sektor.
• har erfarenhet av att arbeta med sociala medier och arbetsgivarvarumärke.
Goda kunskaper i svenska, såväl tal som skrift, är ett krav och du bör ha ett bra öga för text och formuleringar i våra annonser.
Vem du är som person är viktigt för att du ska trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som känner igen dig i följande beteenden:
• Du ställer frågor, testar och driver på för att komma framåt och utvecklar metoder och arbetssätt.
• Du tar initiativ till samarbete och är en lagspelare som prestigelöst fokuserar på tillsammansarbete.
• Du skapar struktur i ditt arbete genom en god planering, samtidigt som du har utrymme för att ändra väg och agera flexibelt.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen på förskoleförvaltningen består av 30 positiva, kompetenta och drivna HR-kollegor som ser fram emot att välkomna dig. För att vara framgångsrika i vårt uppdrag fokuserar vi på professionella och goda relationer men också på att skapa utrymme för ett gott arbetsklimat. På vår HR-avdelning arbetar både HR-konsulter med generalistkompetens och HR-konsulter med specialistkompetens, så som rekrytering.
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har 4600 medarbetare som varje dag möter 16 000 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där många spännande initiativ och idéer tar fart. När det gäller förskola vänds många blickar mot förskoleförvaltningen i Malmö stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster:1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Malmö kommun
Malmö stad
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Lotta Holmström liselott.holmstrom@malmo.se 0734-043239
