HR-konsult, inriktning rekrytering, till Stadsbyggnadskontoret
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.
Välkommen till oss
Är du en nyfiken och lyhörd HR-konsult som trivs i en vardag där tempot växlar och varje dag bjuder på nya möten och utmaningar? Vi letar efter dig som med trygghet, värme och ett professionellt driv kan bygga förtroende och skapa engagemang i dina samarbeten.
Du har en naturlig förmåga att möta chefer och medarbetare där de är, förstå deras behov och bidra till utveckling - både för individen och organisationen som helhet.
HR-enheten ingår i avdelningen verksamhetsstöd tillsammans med ekonomienheten, enheten för informationshantering samt enheten för digitala stöd och säkerhet. På enheten finns totalt fyra HR-konsulter och en chef som arbetar proaktivt och verksamhetsnära för att aktivt stödja kontorets mål och bidra till att utveckla hela organisationen. Då en av våra HR-konsulter nu går vidare till nya utmaningar söker vi en HR-konsult som vill vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet, med fokus på rekrytering och kompetensförsörjningsområdet.
En hälsning från Cecilia Sedvall, HR-chef:
Jag är stolt över vårt HR-team vars arbete präglas av engagemang och ansvarstagande - samtidigt som vi värnar om en varm och hjälpsam kultur för att stötta verksamheten att nå sina mål. För mig är nyfikenhet på vårt kärnuppdrag centralt för att HR ska fortsätta vara en drivkraft för att utveckla både medarbetare och verksamhet. Vi jobbar för möjligheternas Stockholm och jag ser fram emot att få välkomna en ny HR-konsult till oss!
Vi erbjuder:
Hos oss på Stadsbyggnadskontoret blir du en del av ett välkomnande team där du får möjlighet att växa och utvecklas i din roll. Vi erbjuder utvecklande och självständiga arbetsuppgifter, kompetenta och kreativa kollegor samt flexibla arbetstider med möjlighet till distansarbete. Du får också tillgång till friskvårdsersättning, friskvårdstimme och olika friskvårdsaktiviteter.
Som en del av vårt HR-nätverk samarbetar du med kollegor från stadens tekniska förvaltningar och får möjlighet att fördjupa dig inom olika områden genom stadens nätverk. Du får en god introduktion och nära stöd av kollegor, vilket ger fina förutsättningar att utvecklas i rollen.
Läs mer om våra förmåner via länken: Förmåner
Din roll
Som HR-konsult på Stadsbyggnadskontoret arbetar du brett inom HR-området. Du vägleder, coachar och utvecklar chefer i olika generella HR-frågor som arbetsrätt, verksamhetsförändringar, rehabilitering, lönebildning mm. Som HR-konsult är ditt mål att skapa förutsättningar för stärkta och än mer kompetenta chefer. En central del i rollen är rekrytering och kompetensförsörjningsarbete, såväl strategiskt som operativt. Vi ser högkvalitativa rekryteringar som en avgörande del i vårt arbete för att säkerställa hög kompetens på kontoret. Du kommer i nära samarbete med rekryterande chefer driva kompetensbaserade rekryteringsprocesser i sin helhet, från behovsanalys till tillsättning av kandidat.
I rollen ingår även förekommande arbetsuppgifter avseende arbetsgivarvarumärket i nära samarbete med kommunikationsenheten såväl som utveckling av vårt introduktionsprogram samt framtagande av kontorets kompetensförsörjningsplan. Genom ditt stöd till chefer och medarbetare kommer du aktivt kunna bidra till att stadsbyggnadskontoret är en attraktiv arbetsgivare med en framgångsrik verksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en avslutad och godkänd högskoleexamen med HR-inriktning, personalvetarprogram eller liknande inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
flerårig aktuell erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering
flerårig aktuell erfarenhet från en roll som HR-konsult/partner där du arbetat som verksamhetsnära chefsstöd
dokumenterad erfarenhet av att arbeta på en strategisk nivå med kompetensförsörjning med fördel kopplad till den årliga verksamhetsplaneringen
goda kunskaper i arbetsrätt
mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av chefsrekrytering
erfarenhet av politisk styrd verksamhet/offentlig verksamhet
certifiering i arbetspsykologiska tester
Kompetenser
Som person är du trygg, mogen och har självinsikt, och vi ser att du genom ditt pedagogiska och konsultativa förhållningssätt har lätt för att bygga förtroende hos våra chefer. Du är utåtriktad, proaktiv och har en öppenhet för nya idéer och arbetssätt. Rollen kräver att du är självgående och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Ditt arbetssätt kännetecknas av en problemlösande analysförmåga där du aktivt och tillsammans med andra arbetar för att uppnå goda resultat. Du kommer att ha ett nära samarbete med medarbetare och chefer på olika nivåer där din förmåga till helhetssyn blir avgörande för att kunna göra kloka avväganden och prioriteringar.
Din kommunikation präglas av tydlighet muntligt såväl som skriftligt och kanske viktigast av allt - ett driv att tillsammans med dina kollegor skapa trivsel och ha roligt på jobbet!
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-17Övrig information
I denna rekrytering är det personliga brevet inte obligatoriskt. Notera att det tydligt ska framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det tillsammans med urvalsfrågor ligger till grund för att vi ska kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning. Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester samt arbetsprov i processen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6392". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Stadsbyggnadskontoret, Verksamhetsstöd, HR-enheten Kontakt
Linn Svensson, HR-konsult linn.svensson@stockholm.se 08-50827122 Jobbnummer
9607248