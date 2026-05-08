HR-konsult, inriktning rekrytering till Luleå kommun
2026-05-08
Vi är glada över ditt intresse av att arbeta som HR-konsult och för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Luleå växer och det ställer krav på oss som en av Norrbottens största arbetsgivare. Med framtidens utmaningar inom kompetensförsörjningen behöver vi utveckla våra arbetssätt för att säkra en god kandidatupplevelse och effektiva rekryteringsprocesser. Därför söker vi nu en HR-konsult som vill vara med oss på vår utvecklingsresa. Hos oss kommer du, tillsammans med övriga som jobbar med rekrytering, att utveckla arbetssätt och implementera kompetensbaserad rekrytering i Luleå kommun. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och erbjuder en bred variation av yrkesgrupper att arbeta mot samt kollegor med hög kompetens, ambition och framåtanda.
Nu finns chansen att bli en del av vårt engagerade team av HR-konsulter som jobbar med rekrytering, som alla jobbar mot samma mål; en inkluderande, träffsäker och proffsig rekryteringsprocess i Luleå kommun.
Arbetsuppgifter
I rollen som HR-konsult med inriktning rekrytering kommer du ha en central roll då du kommer att utgöra den första kontakten för chefer som är i behov av att rekrytera medarbetare. Det är du som kommer att hjälpa cheferna med frågor om företrädesrätt, anställningstider, omplaceringar, skriva och publicera annonser samt stötta med annan rekryteringsadministration.
Du kommer att samarbeta kommunövergripande för att utveckla och förändra arbetssätt samt driva utveckling för att möta framtida rekryteringsbehov. Du arbetar nära de övriga HR-konsulterna hos oss men har också kontaktytor som spänner både kommunövergripande och externt.
Det här är rollen för dig som är intresserad av kompetensbaserad rekrytering och som vill utvecklas i riktning mot att driva egna rekryteringsprocesser från start till slut i nära samverkan med rekryterande chefer.
I den här tjänsten finns möjlighet att jobba viss del av arbetstiden på distans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• examen på högskolenivå inom beteendevetenskap, personalområdet eller annan för tjänsten relevant utbildning
• erfarenhet från arbete med rekryteringsadministration och annonsutformning
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete med kompetensbaserad rekrytering
• lönesättningsprocess
• att tillämpa LAS i samband med rekryteringsprocessen
För att lyckas i rollen krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras, tar initiativ och kan planera, strukturera och driva ditt arbete framåt på ett effektivt sätt. Då du kommer att vara den första kontakten för chefer i samband med rekrytering, och även ha kontakt med sökande kandidater, så behöver du vara serviceinriktad och tillmötesgående.
De många kontaktytorna i arbetet gör att en av nycklarna till att lyckas i rollen blir att du är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. I och med att vi är i ett pågående arbete med att utveckla arbetssätt och rutiner så är det också viktigt att du är en lösningsinriktad och kreativ person med förmåga att tänka utanför boxen för att hitta nya och smarta lösningar på problem.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
